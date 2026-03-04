Ali Khamenein kuoleman jälkeen Iran etsii uutta johtajaa. Yksi nimi on noussut esille yli muiden.

Iranin vallan huipulla on käynnissä historiallisen merkittävä siirtymävaihe.

Katseet kohdistuvat nyt lauantaina ilmaiskussa kuolleen Iranin korkeimman johtajan, ajatollah Ali Khamenein poikaan Mojtaba Khameneihin.

Varhain keskiviikkoaamuna yhdysvaltaislehti New York Times kertoi hänen olevan kärkiehdokas uudeksi Iranin johtajaksi.

Iran International puolestaan kertoo, että Mojtaba Khamenei olisi jo valittu tehtävään Iranin johtajaksi.

Talous- ja sosiaalipolitiikan professori Jari Eloranta Helsingin yliopistosta arvioi Huomenta Suomessa, että Khamenein poikaa on valmisteltu johtajaksi jo pidemmän aikaa.

– Siinä mielessä hän on kokenut Iranin hallinnossa, Eloranta sanoo.

Mojtaba Khameneilla on tiettävästi läheiset suhteet Iranin vallankumouskaartiin. New York Timesin lähteiden mukaan Khamenein pojan valintaa on ajanut juurikin vallankumouskaarti, sillä hänellä katsotaan olevan valmiuksia johtaa Irania sotilaallisen kriisin keskellä.

Lehden haastattelema Iran-asiantuntija Vali Nasr yhdysvaltalaisesta Johns Hopkinsin yliopistosta arvioi, että Khamenein poika olisi yllättävä johtajavalinta ja voitto Iranin kovan linjan konservatiiveille.

Uusi johtaja joustavampi?

Kansainvälisesti kiinnostus kohdistuu siihen, muuttaisiko uusi johtaja Iranin ulkopoliittista linjaa. Erityisesti Yhdysvalloissa ja Israelissa pohditaan, voisiko vallanvaihto avata mahdollisuuksia uudenlaisille neuvotteluille.

Elorannan mukaan maiden kannalta “on tärkeää se, että tulee uusi hahmo, joka saattaa olla vähän joustavampi myös neuvottelemaan asioista toisella tavoin”.

Julkisesti uusi johtaja ei kuitenkaan voisi tehdä täyskäännöstä politiikassa.

– Mutta ehkä suljettujen ovien takana mahdollisuuden neuvotella ja löytää jonkinlaista ulospääsyä tästä tilanteesta, Eloranta arvioi.

Samalla hän muistuttaa, että Yhdysvaltojenkaan intresseissä ei ole pitkittää konfliktia.

Demokratian toive

Yhdysvallat on pitkään puhunut Iranin poliittisen järjestelmän muutostarpeesta ja nostanut esiin vaihtoehtoisia hahmoja, kuten Yhdysvalloissa asuvan shaahin pojan Reza Pahlavin.

Taustalla on ajatus demokraattisemmasta Iranista.

Elorannan mukaan Yhdysvaltojen olisi syytä ottaa oppia Irakin kokemuksista, sillä pitkään maanpaossa olleet johtajat tai johtajaehdokkaat eivät välttämättä nauti kotimaassaan kansan laajaa suosiota.

– Iran tarvitsee johtajan, joka pystyy olemaan legitiimi johtaja, Eloranta summaa.

Elorannan mukaan Mojtaba Khameneista ei tiedetä riittävästi, jotta voitaisiin arvioida, onko hän valmis viemään Irania demokraattisempaan suuntaan.

Yhdysvaltojen viimeaikaista Iran-politiikkaa Eloranta luonnehtii pyrkimykseksi muutokseen, “mutta ei kovin syvälliseen muutokseen”.

