Trumpin kiistelty Gazan rauhanneuvosto tapaa virallisesti ensimmäistä kertaa tänään.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei osallistu tänään torstaina Washingtonissa pidettävään presidentti Donald Trumpin rauhanneuvoston kokoukseen.
Asiasta kertoo Yle.
Ylen mukaan Suomi on mukana kokouksessa diplomaattitasolla, tarkkailijana.
Uutisoimme aiemmin, että CNN:n lähteiden mukaan Trumpin hallinnon korkean virkamiehen mukaan tiettyjen maiden odotetaan lähettävän omat edustajansa kokoukseen. Näistä yksi on Suomi.
