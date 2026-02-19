Trumpin hallinnon korkean virkamiehen mukaan tiettyjen maiden odotetaan lähettävän omat edustajansa rauhanneuvoston kokoukseen.
Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kiistelty Gazan rauhanneuvosto tapaa virallisesti ensimmäistä kertaa tänään torstaina.
CNN:n lähteiden mukaan Trumpin hallinnon korkean virkamiehen mukaan tiettyjen maiden odotetaan lähettävän omat edustajansa kokoukseen. Näistä yksi on Suomi.
Useat listalta löytyvät maat, kuten Suomi, ovat jättäneet hyväksymättä Trumpin kutsun rauhanneuvostoo.
Muita maita listalla ovat esimerkiksi Itävalta, Saksa, Kreikka, Norja ja Puola. Myös Euroopan Unioni löytyy listalta.
Listalla on myös maita, jotka ovat hyväksyneet rauhanneuvoston liittymiskutsun, kuten Unkari ja Bulgaria, jotka ovat myös ainoat EU:n jäsenmaat, jotka ovat hyväksyneet kutsun.
Trump kertoi sunnuntaina, että rauhanneuvoston jäsenet ovat jo luvanneet viisi miljardia Gazan jälleenrakennusta varten. Asiasta uutisoi yhdysvaltalainen yleisradioyhtiö PBS.