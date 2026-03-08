Lähi-itä olisi voinut välttää tämän eskalaation ja sen seuraukset, MTV Uutisille kommentoidaan Lähi-idästä.

Iranin hallinnossa on havaittavissa eripuraa.

Presidentti Masoud Pezeshkian pyysi lauantaina anteeksi Iranin iskuja Lähi-idän valtioihin.

Iranissa merkittävää sotilaallista ja poliittista valtaa käyttävä vallankumouskaarti ei lausunnosta innostunut, vaan käytännössä tyrmäsi sen.

Presidentin anteeksipyynnön jälkeen vallankumouskaarti uhkasi iskeä Iranin naapurimaihin, jos Yhdysvallat ja Israel käyttävät niiden maaperää hyökkäyksiin.

Käytännössä kyse on itselle annetusta luvasta hyökätä, sillä Yhdysvalloilla on suuri määrä tukikohtia Irania ympäröivissä valtioissa.

Iran on jatkanut ilmaiskujaan Lähi-idän alueella myös presidentti Pezeshkian kommenttien jälkeen. Presidentti vaikuttikin sittemmin pakittavan anteeksipyynnöstään. Hänen mukaan Iranin "viholliset" ymmärsivät tahallaan kommentit väärin.

Iranin presidentti Masoud Pezeshkian pyysi ensin anteeksi ja perui sitten puheitaan.AFP / Lehtikuva

"Laajentaa ja pidentää sotaa"

Iran on hyökännyt ohjuksin ja droonein Yhdysvaltojen ja Israelin aloittaman sodan myötä ainakin Israeliin, Irakiin, Syyriaan, Kuwaitiin, Bahrainiin, Qatariin, Omaniin ja Arabiemiirikuntiin.

Iran on kohdistanut Lähi-idän maissa iskuja sekä Yhdysvaltojen tukikohtiin että siviilikohteisiin, kuten lentokenttiin ja hotelleihin.

Iskut ovat kriittinen osa Iranin strategiaa, jonka tarkoitus on tehdä sodasta kallis paitsi Yhdysvalloille ja Israelille, niin myös laajemmalle Lähi-idälle.

– Suunnitelmamme on laajentaa ja pidentää sotaa, sanoi Iranin parlamentin puhemiehen tiedottaja Mahdi Mohammadi yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan.

Öljyn hinta onkin ollut nousussa ja Yhdysvallat on löyhdyttänyt Venäjän-vastaisia öljypakotteita.

Esimerkiksi Arabiemiirikuntien puolustusministeriön mukaan Iran on laukaissut maata kohti 7. maaliskuuta mennessä 221 ballistista ohjusta, kahdeksan risteilyohjusta ja 1 305 droonia. Maa sanoo torjuneensa ballistisista ohjuksista 205, kaikki kahdeksan risteilyojusta ja 1 229 droonia.

MTV Uutiset ei pysty vahvistamaan puolustusministeriön antamia lukuja, mutta kuva- ja videomateriaalin perusteella on selvää, että Arabiemiirikunnat ovat olleet voimakkaiden ilmahyökkäysten kohteena.

Suurimmat ilmahyökkäyksensä Iran teki Arabiemiirikuntaa vastaan sodan kahtena ensimmäisenä päivänä, 28. helmikuuta ja 1. maaliskuuta, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War.

Tuon jälkeen sekä laukaistujen ballististen ohjusten että droonien määrä tippui, mutta on sittemmin pysynyt varsin tasaisena.

– On selvää, että Lähi-itä olisi voinut välttää tämän eskalaation ja sen seuraukset, Arabiemiirikunnan Helsingin suurlähetystöstä kommentoidaan MTV Uutisille.

Iranin pääkaupunki Teheran on ollut jatkuvien ilmahyökkäysten kohteena 28. helmikuuta alkaen.AFP / Lehtikuva

Trump: Me voitamme

Yhdysvaltojen korkein poliittinen johto on sanonut hyökkäyksen Iraniin jatkuvan noin neljästä kuuteen viikkoa.

Yhdysvaltojen ja Israelin julkilausutut tavoitteet sodalle sen sijaan ovat vaihdelleet.

Kumpikin on sanonut haluavansa nähdä vallanvaihdoksen ja uuden kansannousun, mutta toisaalta Yhdysvallat on viestittänyt, että se on valmis neuvottelemaan myös Iranin uuden johdon kanssa.

Iran kertoi sunnuntaina valinneensa maan uuden korkeimman johtajan tapetun ajatollah Ali Khamenein tilalle, mutta hänen nimeään ei ole julkisuuteen kerrottu. Khamenein poikaa Mojtaba Khameneinia on pidetty todennäköisenä vaihtoehtona.

Israel on sanonut "eliminoivansa" myös Iranin uuden johtajan.

Tiukimman sotatavoitteen on asettanut presidentti Donald Trump, joka on vaatinut Iranilta ehdotonta antautumista.

Yhdysvaltalaismedia Wall Street Journalin lähteiden mukaan sotatavoitteita kuitenkin määritellään Valkoisessa talossa "lennosta", eikä kansainvälisen politiikan asiantuntijat varmastikaan yllättyisi, jos presidentti Trump vaihtaisi voiton määritelmää.

Yhdysvaltalaismedioiden Axioksen ja NBC Newsin tietojen mukaan Yhdysvallat harkitsee vähintään erikoisjoukkojen lähettämistä Iraniin. Suuresta yhdysvaltalaisesta maahyökkäysestä Iraniin ei kuitenkaan ole viitteitä.

– Olemme voittamassa sotaa suurella erolla. Olemme tuhonneet heidän koko pahan imperiuminsa, Trump sanoi viikonloppuna.

Presidentti Trump on kehunut sodan sujuvan loistavasti. Yhdysvalloissa epäillään Valkoisen talon strategiaa.AFP / Lehtikuva

"Se on kisa"

Selvältä vaikuttaa, ettei Iranilla ole kykyä estää yhdysvaltalaisten ja israelilaisten hävittäjien ja pommikoneiden toimintaa ilmatilassaan.

Jo kesäkuun 2025 sodassa Iranin ilmapuolustus epäonnistui, eikä sen tilanne ole siitä parantunut.

Keskeistä Iranille onkin oikeastaan sen ballististen ohjusten laukaisualustojen kunto. Lähi-itään tehtyjen hyökkäysten perusteella laukaisualustoja on yhä jäljellä.

Yhdysvaltalaisten sotilaskomentajien mukaan lähipäivät antavat selvän kuvan siitä, pystyykö Iran tekemään myös jatkossa merkityksellisiä ohjus- ja drooni-iskuja, New York Times kirjoittaa.

– Se on kisa, kenraali Kenneth F. McKenzie Jr arvioi Timesille.

Kuusi kuukautta?

Iranin vallankumouskaartin tiedottaja Ali Mohammad Nainin mukaan Iran pystyy jatkamaan ainakin kuusi kuukautta "intensiivistä sotaa nykyisellä tahdilla".

Vallankumouskaartin lausuntoon on totta kai syytä suhtautua varauksella, mutta asiantuntijat laajalti arvioivat Iranin pystyvän jatkamaan sotimista ja iskuja Lähi-itään huomattavasti pidempään kuin Yhdysvaltojen sodan kestoksi ilmoittamat 4–6 viikkoa.

Amerikkalaisjoukkojen omaa kykyä sotia Lähi-idässä vaikeuttaa se, että Yhdysvallat kuluttaa tällä hetkellä ripeää tahtia omaa isku- ja ilmapuolustuskykyään, lähteet kertoivat aikaisemmin Washington Postille.

Trump sanoikin kuluvalla viikolla tavanneensa amerikkalaisia aseyhtiöitä, jotka sekä presidentin että ainakin Lockheed Martinin mukaan ovat luvanneet nelinkertaistaa joidenkin asetyyppien valmistuksen.

Tiedossa ei ole, liittyykö asia suoraan Lähi-idän sotaan vai onko yhteys ainoastaan ajallinen.

Ajatollah Ali Khamenei kuoli sodan ensimmäisenä päivänä 28. helmikuuta. Sunnuntaina Iran nimesi hänen seuraajansa, mutta ei paljastanut tämän nimeä.AFP / Lehtikuva