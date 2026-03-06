Yhdysvaltojen linja muuttui ja se antaa Venäjälle luvan myydä öljyä Intialle.
Intia saa ostaa öljyä Venäjältä, sanoo Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Scott Bessent.
Yhdysvallat sallii Intian ostaa venäläistä öljyä 30 päivän ajan, mutta lupa kattaa ainoastaan sellaisen öljyn, joka on jo lastattu tankkereihin.
Asiasta uutisoi muun muassa yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal.
Valtiovarainministeri Bessentin mukaan ostolupa ei anna "merkittävää taloudellista etua" Venäjälle.
Päätöksen taustalla on Yhdysvaltojen ja Israelin Irania vastaan viikko sitten aloittama sota, josta seuranneet Iranin iskut ympäri Lähi-itää ovat herättäneet huolta öljymarkkinoilla.
Iran on myös väittänyt sulkeneensa Hormuzinsalmen. Tankkeriliikenne merireitillä onkin käytännössä pysähtynyt. Kyse on öljykaupalle kriittisestä salmesta, jonka kautta kulkee noin viidennes maailman öljystä.
Valkoisen talon taloudellisen neuvoantajan Kevin Hassettin mukaan Yhdysvaltojen asevoimat tekee suunnitelman, jonka avulla salmi saataisiin jälleen avattua.
Brent-laadun raakaöljyn barrelihinta rikkoi perjantaina 90 dollarin rajan.
Merkittävä linjanmuutos
Intialle myönnetty ostolupa on merkittävä linjanmuutos, sillä Yhdysvallat on pitkän aikaa painostanut Intiaa lopettamaan öljyn ostamisen Venäjältä.
Öljykauppa ei ole kuitenkaan tiettävästi ainakaan täysin missään vaiheessa loppunut. Näin siitä huolimatta, että Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on väittänyt Intian pääministeri Narendra Modin luvanneen öljykaupan päättyvän.
Intia ei ole kuitenkaan ole missään vaiheessa julkisesti sanonut lopettavansa edullista öljykauppaa Venäjän kanssa. Venäjän osuus Intian ostamasta öljystä on noin 35 prosenttia.
Intia on Kiinan jälkeen maailman toiseksi suurin venäläisen öljyn ostaja. Ennen helmikuuta 2022 Intia osti Venäjältä vain alle yhden prosentin tarvitsemastaan öljystä. Aikaisemmin Intia osti öljynsä lähinnä Lähi-idän valtioilta.
Muutoksen taustalla on raha. Venäjä on myynyt öljyään länsimaiden pakotteiden vuoksi Kiinalle ja Intialle tuntuvalla alennuksella.
0:26Öljytankkeri uppoaa Hormuzinsalmella – sulku voi pahimmillaan tuplata öljyn hinnan. Video on julkaistu 1. maaliskuuta.