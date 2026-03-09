Tshekin kiekkomediassa kuplii. Syynä on Tampereen Ilvekseen huhuttu maalivahtilupaus.
Tshekkimedia Denikissä julkaistiin sunnuntaina uutinen, jonka mukaan kaupungin seuran 20-vuotias maalivahti Jan Kavan siirtyy ensi kaudeksi Tampereen Ilvekseen.
Media kuvailee Kavania yhdeksi Brnon lahjakkaimmista pelaajalupauksista. Hän on pelannut kuluvalla kaudella 10 ottelua pääsarjassa. Lisäksi vyöllä on parikymmentä peliä paikallisessa kakkossarjassa.
Alle 20-vuotiaiden maajoukkueessa MM-pronssia voittanut Kavan on tshekkilähteiden mukaan siirtymässä kehitysaskelten perässä Tampereelle.
Kometa Brno kuitenkin tälläsi vastaiskun median uutisoinnille. Seura julkaisi sunnuntaina vastineen, jossa se kiisti siirtotiedot. Denikin mukaan Brno vakuutti, että Kavanilla on sopimus Tshekissä vielä peräti kolmeksi seuraavaksi kaudeksi.
Ilveksellä on tällä hetkellä sopimus ensi kaudesta maalivahti Mantas Armaliksen kanssa. Tshekkikoppari Dominik Pavlatin diili on katkolla.
Ilves on SM-liigassa juuri nyt seitsemäntenä, kun sillä on neljä ottelua runkosarjaa pelaamatta. Hallitsevalla pronssimitalistilla tekee tiukkaa suoran puolivälieräpaikan kanssa.