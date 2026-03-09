Keväästä on tulossa tavallista lämpimämpi, kertoo ennuste.

Huhti–kesäkuuta ennustetaan ajankohtaan nähden lämpimäksi. Ennuste on jopa niin lämmin, että terminen kevät voi taittua kesäksi tavallista nopeammin, kerrotaan Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen (ECMWF) tuoreimmassa vuodenaikaennusteessa.

Ennusteen mukaan lämpö keskittyisi erityisesti toukokuulle, vaikka myös huhti- ja kesäkuu olisivat tavanomaista lämpimämpiä.

Ennusteessa ei esitetä mahdollisia lämpötiloja, mutta toukokuinen hellejakso ei ole poissuljettua. Joskin keskilämpötilaltaan tavanomaista lämpimämpi kuukausi voi toteutua hyvinkin monin eri tavoin, ennusteessa huomautetaan.

Toukokuussa 2024 mitattiin ennätykselliset 16 hellepäivää. Forecan julkaisussa kyseistä toukokuuta kuvataankin Suomen ilmastolle äärimmäiseksi esimerkiksi.

Lue myös tämän aamuinen sääennuste: Suomessa kävi uskomaton tuuri – itärajan takana hyytävä näky

2:10 Videolla Markus Mäntykannas kertoo, kuinka pienestä oli kiinni, että nyt on saatu nauttia keväisestä säästä.

Vähäsateinen kevät

Myös sateiden ennustetaan jäävän vähäisiksi huhti–toukokuussa. Ennuste voi toki muuttua, sillä sateiden reittejä on käytännössä mahdotonta ennustaa kolmen kuukauden jaksolle, ennusteessa todetaan.

– Kartat viittaavat hitusen tavanomaista vähäsateisempaan säähän, mutta enimmäkseen meillä ei juuri näy sateissa signaalia suuntaan tai toiseen. Tämä onkin vuodenaikaisennusteille tyypillistä, sillä sademäärissä on meillä suurta vaihtelua, ja sateiden reitit ovat käytännössä mahdottomia ennustaa kolmen kuukauden jaksolle. Jo pelkkä sateiden reittien huono ennustettavuus estää kovin voimakkaat signaalit vuodenaikaisennusteen sade-ennustekartalla.

Ennusteen perusteella Suomessa saattaa ajoittain huhti–kesäkuussa esiintyä korkeapainetilanteita, jolloin aurinko pääsee paistamaan ja nostamaan lämpötiloja.

Pitkiin ennusteisiin liittyy aina epävarmuuksia, erityisesti Suomen ilmastossa.

– Suomen sään vaihtelu on suurta johtuen siitä, että meillä vaikuttavat sekä sellaiset säätyypit, joissa Atlantilta virtaa meille sateita ja vuoroin kylmempää ja lämpimämpää ilmaa, että sellaiset säätyypit, joissa korkeapaine voi jäädä Suomen päälle ja ilmamassa sen yhteydessä olla kumpaa vain, ajankohtaan nähden lämmintä tai kylmää, ennusteessa täsmennetään.