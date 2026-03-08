"On vielä liian varhaista ennustaa konfliktin kehityssuuntaa", suurlähettiläs sanoo.
Iran on ampunut viime päivinä Arabiemiraatteihin jo yli 1500 ohjusta ja droonia, kertoo maan Suomen- ja Viron-suurlähettiläs Amna Fikri MTV Uutisille.
Suurlähettilään mukaan suurin osa hyökkäyksistä on onnistuttu torjumaan ilmapuolustuksella.
– Seitsemän päivän aikana Arabiemiraatteihin on ammuttu 221 ballistista ohjusta sekä yli 1300 droonia. Valtaosa niistä on saatu torjuttua, Fikri sanoo.
Arabiemiraattien puolustusministeriön 7. maaliskuuta päivitettyjen lukujen mukaan Arabiemiraatteihin ammuttiin 221 ballistista ohjusta, joista 205 torjuttiin. Kaksi ohjusta osui maahan ja 14 putosi mereen. Lisäksi havaittiin kahdeksan risteilyohjusta, jotka kaikki torjuttiin.
Fikrin mukaan tilanne Persianlahdella on erittäin vakava, mutta Arabiemiraattien turvallisuustilanne on hänen mukaansa silti pysynyt vakaana.
– Ilmapuolustus torjui hyökkäykset tehokkaasti. Tämä osoittaa Arabiemiraattien monikerroksisen ilmapuolustusjärjestelmän teknologisen kehittyneisyyden, Fikri sanoo.
– On vielä liian varhaista ennustaa konfliktin kehityssuuntaa. Tilanne on monimutkainen ja kokonaiskuva epäselvä. On kuitenkin selvää, että tämä eskalaatio ja sen seuraukset olisi voitu välttää, hän jatkaa.
Fikrin mukaan maan kansalliset instituutiot toimivat normaalisti ja maa on korkeassa valmiudessa.
– Kansalaisten, asukkaiden ja vierailijoiden turvallisuus on meille ehdoton prioriteetti, hän sanoo.
Fikrin mukaan jännitteiden kiristyminen oli osittain ennakoitavissa jo kuukausia sitten, kun Yhdysvaltojen ja Iranin ydinohjelmaneuvottelut ajautuivat vaikeuksiin.
– Iran ei kohdistakaan iskujaan niihin valtioihin, jotka ovat sitä vastaan sodassa, vaan naapureihinsa – maihin, jotka ovat yrittäneet estää eskalaatiota, Fikri sanoo.
Arabiemiraatit ja muut Persianlahden yhteistyöneuvoston maat yrittivät hänen mukaansa estää tilanteen kärjistymisen.
– Kokemuksemme mukaan sotilaalliset ratkaisut vain pahentavat tilannetta eivätkä ratkaise perimmäisiä ongelmia, Fikri sanoo.
Arabiemiraatit sulki suurlähetystönsä
Arabiemiraatit on reagoinut iskuihin myös diplomatian tasolla.
Maa on sulkenut suurlähetystönsä Iranin pääkaupungissa Teheranissa ja kutsunut suurlähettiläänsä kotiin. Myös Iranin suurlähettiläs Abu Dhabissa on kutsuttu puhutteluun.
– Olemme tehneet selväksi, että hyökkäysten on loputtava välittömästi ja Arabiemiraattien suvereniteettia on kunnioitettava, Fikri sanoo.
"Ilmapuolustus torjuu tehokkaasti"
Fikri haluaa rauhoitella myös matkailijoita, joita Persianlahden tilanne huolestuttaa.
Suurlähetystö vakuuttaa että hyökkäyksistä huolimatta turvallisuustilanne maassa on vakaa.
– Päivittäinen elämä jatkuu normaalisti, ja keskeiset palvelut – energia, vesi, tietoliikenne, terveydenhuolto ja kuljetukset – toimivat normaalisti, Fikri sanoo.
– Matkailuala toimii edelleen normaalisti. Hotellit, lomakeskukset ja ostoskeskukset ovat avoinna. Lentoyhtiö Emirates arvioi palauttavansa koko maailmanlaajuisen lentoverkostonsa pian, kun alueen ilmatila avautuu asteittain, hän jatkaa.
Suurlähettilään mukaan Arabiemiraatit on myös auttanut matkustajia, joiden lennot ovat häiriintyneet alueen ilmatilanne vuoksi.
– Yli 30 000 matkustajaa on saanut apua lentokentillä, ja tilapäisiä viisumeita on myönnetty matkustajille, joiden jatkolennot ovat viivästyneet.
