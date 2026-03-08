Ei johdu jännityksestä: Professori kertoo, millaista on elää änkytyksen kanssa

Iran on ampunut viime päivinä Arabiemiraatteihin jo yli 1500 ohjusta ja droonia, kertoo maan Suomen- ja Viron-suurlähettiläs Amna Fikri MTV Uutisille.

"On vielä liian varhaista ennustaa konfliktin kehityssuuntaa", suurlähettiläs sanoo.

Kuva Dubaista, AFP / Lehtikuva

"Iskut kohdistuvat naapureihin"

– On vielä liian varhaista ennustaa konfliktin kehityssuuntaa. Tilanne on monimutkainen ja kokonaiskuva epäselvä. On kuitenkin selvää, että tämä eskalaatio ja sen seuraukset olisi voitu välttää, hän jatkaa.