Buffalo Sabres ja Tampa Bay Lightning pistelivät aivan sirkukseksi NHL:ssä. Buffalo voitti vuoristoratamaisen kamppailun pelikonsolihenkisin 8–7-lukemin.
15 osumaa sisältäneen ottelun ensimmäisessä erässä keskityttiin maalinteon sijaan jäähyilemään. Erässä nähtiin kolme tappelua ja useita muita kahakoita, joista jaettiin muun muassa kuusi viiden minuutin rangaistusta.
Josh Doan vei Buffalon kahdeksan minuutin kohdalla 1–0-johtoon.
Toisessa erässä tappeluita nähtiin vielä aivan periodin alussa pari, mutta sitten joukkueet alkoivat keskittyä maalintekoon kunnolla. Alex Tuch vei Sabresin 4–1-johtoon ottelun puolivälissä. Toiselle tauolle mentiin kuitenkin 4–4-lukemissa, kun Tampa mätti muutamassa minuutissa kolme kaappia.
Siirtorajalla Tampan riveihin siirtynyt Corey Perry oli näkyvässä roolissa. Hän tappeli ja teki 3–1-maalin toisessa erässä.
Kolmannella kaksikymppisellä Tampa Bay oli jo karkaamassa sittenkin vierasvoittoon, kun Brandon Hagel nakkasi 7–5-maalin ajassa 49.48.
Mitä vielä.