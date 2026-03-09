Osa vauvojen pahoinpitelyistä jää pimentoon, koska vanhemmat eivät halua ilmoittaa rikoksista.

Rikospaikan Murharyhmä keskusteli pieniin vauvoihin kohdistuvista väkivaltarikoksista, niiden syistä ja rikosten ennaltaehkäisystä.

Vauvoihin kohdistuvia pahoinpitelyrikosepäilyjä on Suomessa vuosittain noin parikymmentä, kertoo johtava asiantuntija Sini Stolt Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

– Vauvoilla on samanlaisia väkivaltarikoksen jälkiä kuin muillakin, mutta ravistelulla aiheutettu aivovamma on yksi vakavimmista, Stolt sanoo.

Viime kuukausina julkisuudessa ovat puhuttaneet erityisesti vauvamurhaepäily Lohjalla ja kaksiviikkoiseen vauvaan kohdistunut tapon yritys Oulussa.

Myös Vantaan Pähkinärinteen tuhopoltossa oli menehtyä vauva, kun hänen koko muu perheensä kuoli. Tapahtumia tutkitaan viitenä murhana ja kahtena murhan yrityksenä.

Suurimpia riskitekijöitä vauvoihin kohdistuvien väkivaltarikosten taustalla ovat lapsiperheköyhyys sekä päihde- ja mielenterveysongelmat.

– Nämä ovat erittäin vakavia ja valitettavia tapauksia ja jokainen tapaus on liikaa. Vanhemman tehtävä on olla rauhallinen ja jättää ravistelut ja muut tekemättä, rikostarkastaja Krista Vallila toteaa.

Osa rikoksista jää pimentoon

Kaikki vauvoihin kohdistuvat väkivaltarikokset eivät tule viranomaisten tietoon. Osa tapauksista jää pimentoon, koska vanhemmat eivät halua ilmoittaa rikoksista.