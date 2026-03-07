Teheranissa voimakkaita räjähdyksiä, polttoainevarikko sai osuman.

Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun mukaan Israel aikoo jatkaa hyökkäyksiä Iraniin täydellä voimalla.



Iranin pääkaupungin Teheranin eteläosassa on tapahtunut voimakkaita räjähdyksiä, kertoo paikan päällä oleva uutistoimisto AFP:n toimittaja. Myös ilmatorjunta on tulittanut kohteita.



Iranin valtiollisen Irna-uutistoimiston mukaan räjähdyksen syynä oli osuma polttoainevarikkoon. Varikon lähellä sijaitsee myös tärkeä öljynjalostamo, mutta toisen uutistoimiston, Ilnan, mukaan se ei vahingoittunut.



Myös Jerusalemissa on tapahtunut räjähdyksiä. Israelin ilmavoimat kertoi aikaisemmin, että Iranista oli ammuttu ohjuksia. Pelastuspalvelun alustavien tietojen perusteella kukaan ei ole haavoittunut.



Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun mukaan Israel hallitsee tällä hetkellä lähes täysin Iranin ilmatilaa. Pääministerin mukaan Israel aikoo jatkaa hyökkäystä Iraniin täydellä voimalla.



– Meillä on järjestelmällinen suunnitelma Iranin hallinnon hävittämiseksi sekä monien muiden tavoitteiden saavuttamiseksi, Netanjahu vakuutti televisiopuheessaan.



Israelin asevoimien mukaan armeija on tehnyt 3 400 iskua Iraniin sen jälkeen, kun sota alkoi viikko sitten.

Turkki varoitti Irania

Turkki varoitti lauantaina Irania, että sen tulisi olla hyvin varovainen, jotta Turkkia kohti ei enää päätyisi Iranin ohjuksia. Sotilasliitto Nato torjui kuluneella viikolla ohjuksen, joka oli matkalla kohti Turkkia.



– Meitä ei ole helppo provosoida. Puhuimme iranilaisten ystäviemme kanssa, ja he vakuuttivat, että kyseessä oli reitiltään eksynyt ohjus. Näin voi olla, mutta jos tämä jatkuu, neuvomme on: olkaa varovaisia. Älkää antako kenenkään Iranissa ryhtyä tällaiseen seikkailuun, sanoi Turkin puolustusministeri Hakan Fidan toimittajille Istanbulissa.