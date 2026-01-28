Alkuvuosi on toistaiseksi vastannut arvioita sähkön riittävyydestä.

Pörssisähkön hintoihin ei ole näkyvissä merkittävää helpotusta. Pörssisähkö-sivuston mukaan hinnat nousevat tänään iltaviiden ja -kuuden välillä lähes 30 senttiin kilowattitunnilta.

Pörssisähkön keskihinta on tänään noin 22 senttiä kilowattitunnilta. Eilen hinnat nousivat enimmillään jopa neljäänkymmeneen senttiin kilowattitunnilta.

Ilmatieteen laitos kertoi maanantaina säätapahtumien ketjusta, jonka takia tuulivoiman tuotannon ennustettiin jäävän seuraavien päivien aikana 0–5 prosentin tasolle kokonaiskapasiteetista. Tuulivoimaloita kiusaa lapojen pinnalle kertynyt jää, joka lähtisi itsestään liikkeelle vain tuulen yltyessä tai sään lauhtuessa voimakkaasti.

Kuivalla säällä jääpinta voisi osittain haihtua ilmaan ja jääkuorma vähentyä, kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Idoko tiistaina STT:lle. Matala pilvi kuitenkin ylläpitää kosteutta.

– Tilanne on niin sanotusti jumissa jonkin aikaa, Idoko arvioi.

Sähkö riittää eikä ole poikkeuksellisen kallista

Tammikuun tilanne on toistaiseksi vastannut syksyllä tehtyjä arvioita talven sähkön riittävyydestä, kantaverkkoyhtiö Fingridin sähköjärjestelmäreservien yksikön päällikkö Mikko Kuivaniemi kertoi tiistaina STT:lle.

Kuivaniemen mukaan voimalaitokset ja sähkönsiirtoyhteydet toimivat eikä sähkön riittävyydestä ei ole huolta.

– Sähköä voi käyttää normaalisti. Kannattaa toki pyrkiä ajoittamaan sähkön käyttöä niille tunneille, jotka eivät ole kaikista kalleimpia, Kuivaniemi muistutti.

Myös energia-alan yritysten järjestön Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä arvioi hintoja tiistaina STT:lle. Hän muistutti koko Pohjois-Euroopassa hintojen olleen melko korkealla normaalista talvivaihtelusta johtuen.

Vuoden 2022 energiakriisin aikaan viime päivien kaltaiset hinnat olivat yleisiä. Myös vuoden 2024 tammikuun kovien pakkasten aikaan hintapiikit olivat hyvinkin korkeat.

– On ollut huomattavan korkeita tuntihintoja, mutta en sanoisi että poikkeuksellisen korkeita, Leskelä arvioi.

Jos sää kylmenee, hinta seuraa

Tiistaisen ennusteen mukaan kylmä ja melko poutainen sää jatkuu useita päiviä. Viikonloppua kohden jopa kylmenee, ja tuultakin voidaan saada, mutta vain kohtalaisesti.

Ilmatieteen laitos kertoi tiistaina sääilmiöstä, joka ennustaa helmikuuksi Pohjois-Eurooppaan tavallista kylmempää. Suomessa sää saattaa pysyä viikkokaupalla poutaisena, kylmänä ja verrattain selkeänä.

Energiateollisuuden Leskelä ei vielä näkisi syytä huoleen, kunhan tuotantolaitokset ja tuontiyhteydet pysyvät normaalisti pystyssä. Marraskuussa käyttöön otettu Suomen ja Ruotsin välinen uusi sähkönsiirtoyhteys on vähentänyt yleisesti hintaherkkyyttä.

– Jos tilanne jatkuu ja pakkanen Etelä-Suomessakin kiristyy, voivat pörssisähkön hinnat olla vielä korkeampia, Leskelä arvioi.