Forecan uusi kuukausiennuste näyttää jopa ajankohtaan nähden erittäin kylmältä.
Tulevat viikot ovat Suomessa huomattavasti tavanomaista kylmempiä, ennustaa Foreca eilen julkaistussa kuukausiennusteessa.
Esimerkiksi tällä viikolla keskilämpötila pysyttelee ennusteen mukaan koko maassa 8–10 astetta tavanomaista kylmempänä. Päivisin pakkanen voi kiristyä maan etelä- ja keskiosassa 10–20 pakkasasteeseen, pohjoisessa 15–25 asteeseen. Öisin on vielä kylmempää.
Ennuste on yllättävä ottaen huomioon, että tästä talvesta ennustettiin alun perin erityisen lauhaa.
Kylmyyttä selittää sekä polaaripyörteen heikkeneminen että Fennoskandian ylle pysähtynyt laaja ja pitkäkestoinen korkeapaine.
Lumipeite säilyy näillä näkymin melko lailla nykyisellään. Pilvisillä alueilla hangille saattaa leijailla hieman höttöistä pakkaslunta.
Kuukausiennuste on ensimmäisten kahden viikon osalta hyvä tai kohtalainen, kahden viimeisen viikon osalta heikko.
Yksittäisten päivien sää voi heitellä paljonkin keskimääräisistä lukemista.