Pörssisähköä käyttävien kannattaa toivoa sateista kevättä.
Pohjoismaiden vesitilanne on romahtanut historiallisen heikoksi, varoittaa energiayhtiö Vattenfall.
Sen mukaan Pohjoismaiden vesivarannot ovat vajonneet tasolle, jota ei ole nähty vuosikymmeneen.
Vattenfallin mukaan vesitilanne heijastuu suoraan Suomen sähkömarkkinaan, joka nojaa vahvasti pohjoismaiseen vesivoimaan.
Pääsyynä huolestuttavaan tilanteeseen on pitkään jatkunut vähäsateinen jakso vesivoiman tuotantoalueilla, yhtiö kertoo.
Vattenfallin mukaan pörssisähköasiakkaiden kannattaa toivoa sateista kevättä.