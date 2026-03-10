EU-komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin mukaan on ollut strateginen virhe, että jotkin EU-maat ovat luopuneet ydinvoimasta.



Von der Leyen kommentoi ydinvoimapolitiikkaa puheessaan Ranskan valtion ja Kansainvälisen ydinenergiajärjestön IAEA:n Pariisissa järjestämässä konferenssissa.



Von der Leyen muistutti, että vuonna 1990 Euroopan kuluttamasta sähköstä kolmasosa tuli ydinvoimasta. Nyt vastaava osuus nyt vain vajaat 15 prosenttia.



Hän peräänkuulutti puheessaan muutosta Euroopan ydinenergiapolitiikkaan. Hänen mukaansa Euroopassa pitää tähdätä energiatuotantojärjestelmään, jossa yhdistyvät uusiutuvat energialähteet ja ydinvoima.



EU-komissio julkisti tiistaina strategian, jolla se pyrkii auttamaan EU-maita pienten modulaaristen ydinreaktorien kehittämisessä. Komission tavoitteena on, että ensimmäiset tällaiset reaktorit otettaisiin käyttöön EU:ssa 2030-luvun alkupuoliskolla.