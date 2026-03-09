Ydinvoimalassa havaittiin mahdollinen turvallisuusriski.
Eurajoella sijaitsevan ydinvoimalan laiteyksikön turvallisuusanalyyseissä ilmeni mahdollisesta verkkohäiriöstä johtuva, turvallisuuteen vaikuttava vika.
Välittömillä korjaustoimenpiteillä varmistettiin tuotannon jatkuminen turvallisesti ja ilman keskeytymistä. Teollisuuden Voima Oyj (TVO) kertoo asiasta tiedotteessaan.
Verkkohäiriö olisi voinut johtaa reaktorin jäähdytykseen liittyvien laitteiden toimimattomuuteen tietyssä epätodennäköisessä sähköjärjestelmähäiriössä. Välittömät korjaavat toimenpiteet on nyt tehty ja sähköntuotanto on jatkunut OL3-laitosyksiköllä normaalisti.
TVO on toimittanut asiaa koskevan alustavan tapahtumaraportin Säteilyturvakeskukselle.
– TVO:n tekemät arviot olivat oikeat ja esitetyt toimenpiteet riittävät. Välitön toimenpide oli laitoksen käyttöhenkilöiden ohjeiden päivittäminen mahdollisen häiriötilanteen varalle, STUK tiedottaa.
STUK arvioi tapauksen kuuluvan luokkaan 1 kansainvälisellä ydinvoimalaitostapahtumien vakavuusasteikolla (INES) eli se oli poikkeuksellinen turvallisuuteen vaikuttava tapahtuma. Asteikko on 0–7, ja se jaetaan häiriöihin (tasot 1–3) ja onnettomuuksiin (tasot 4–7).
Olkiluodon saarelta tuotetaan noin 30 prosenttia Suomen sähköntarpeesta.