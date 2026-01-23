Sähkön päätyminen kodin pistorasiaan on monitasoinen prosessi. Sähköjärjestelmä taas tasapainottelee omavaraisuuden, viennin ja tuonnin välillä.

Sähkösopimuksen valinta ei ole täysin yksinkertaista, sillä sopimuksia on tarjolla laidasta laitaan: määräaikaista, pörssisähköä ja toistaiseksi voimassaolevaa sopimusta. Vuonna 2024 tuli mukaan niin sanotut hybridisopimukset. Ne yhdistävät esimerkiksi pörssisähköä ja kiinteähintaisia määräaikaisia sopimuksia.

Lisäksi sähkön kuluttamisesta, eli sähkön siirrosta pitää maksaa myös siirtomaksua sähköverkkoyhtiöille.

Fingridin sähköjärjestelmäreservien yksikön päällikkö Mikko Kuivaniemi kertoo MTV:n haastattelussa, että jos kuluttaja on tehnyt sähkösopimuksen vaikkapa aurinkoenergiasta, niin periaatteessa hän myös saa aurinkoenergialla tuotettua sähköä.

– Pistorasiasta mittaamallahan ei pysty toteamaan, tuleeko se sähkö aurinkovoimasta, tuulivoimasta tai mistä hyvänsä. Mutta jos on tehnyt sopimuksen, että sähkönmyyjä toimittaa sinulle aurinkosähköä, niin silloin myyjä on sitoutunut siihen, että ostaa vastaavan määrän aurinkosähköä.

Säätila vaikuttaa omavaraisuuteen

Se, kuinka omavarainen Suomi on sähköntuotannossa, riippuu varsinkin säätilanteesta.

– Jos on hyvin tuulista ja tuulivoimaa hyvin tarjolla, niin meillä riittää sähköä hyvin vientiinkin. Mutta silloin, kun on tyyntä, me olemme tuontiriippuvaisia, Kuivaniemi kiteyttää.

Ulkomailta hankittuna sähkö tulee valtaosin Ruotsista.

– Meillä on hyvät siirtoyhteydet Ruotsiin. Viime vuonna rakennettiin juuri yksi uusi siirtoyhteys, johon pystytään tuomaan suuri määrä sähköä Ruotsista.

Kuivaniemen mukaan sähkönsiirtoyhteyksiä on myös Viron suuntaan. Yleensä Viroon viedään Suomesta sähköä.

– Erittäin kylmänä, tyynenä pakkaspäivänä meillä kaikki kotimaiset voimalaitokset ajavat täydellä teholla ja tuomme Ruotsista sähköä. Jos on hyvin tiukka tilanne, niin tyypillisesti tarvitaan tuontia myös Viron suunnalta, Kuivaniemi tarkentaa.

Sääriippuvainen sähköntuotanto edellyttää säätövoimaa

Sääriippuvaisen tuotannon takia tarvitaan myös säätövoimaa, jolla hallitaan sähkön tuotannon ja kulutuksen vaihteluita. Vesivoima on keskeisessä roolissa säätövoimassa. Lisäksi viime vuosina markkinoille on tullut akkuja, jotka tarjoavat nopeaa säätökykyä järjestelmään.

Kuivaniemi kertoo, että sähköjärjestelmät kykenevät reagoimaan yllättäviin vikaantumisiin hyvinkin nopeasti.

Kuivaniemen mukaan Suomessa ollaan melko hyvin turvassa sään ääri-ilmiöiltä.

– Sanoisin, että Suomessa on oikein hyvä kyvykkyys toimia haastavissakin olosuhteissa.

Kuivaniemi huomauttaa, että sään ääri-ilmiöissä on aina olemassa riski sähkökatkoista, kuten vaikkapa Hannes-myrskyssä viimeksi nähtiin. Hän muistuttaakin, että kotitalouksien on ennakolta syytä varautua siihen, että ääritilanteessa sähköt voivat olla jonkin aikaa poikki.