MTV:n yhteiskuntatoimitus pui perussuomalaisten kannatuskäännettä Huomenta Suomen Politiikan toimittajat -osiossa.

Perussuomalaisten kannatus on noussut viime kuukausina selvästi. Kun vielä viime kesäkuussa Ylen mittauksessa suosio mateli 10,8:ssa prosentissa, sai puolue viime viikolla jo yli 15 prosentin lukemat.

MTV:n politiikan toimittajat huomauttivat tiistaina Huomenta Suomessa, että kannatuksen piristyminen alkoi kesäkuun puoluekokouksesta, jossa puoluejohtoa tuuletettiin ja esimerkiksi Teemu Keskisarja nousi varapuheenjohtajistoon.

– Viime kesän jälkeen perussuomalaisten viestinnässä ja kannatuksessa on tapahtunut selkeä muutos. He ovat saaneet aiempaa enemmän omaa viestiään läpi omille kannattajille, toimittaja Joonas Turunen sanoo.

Teemu Keskisarjan nousu varapuheenjohtajaksi on nostanut puolueen kannatusta.Lehtikuva

Turkkilan pelikirja

Tärkeä tekijä kannatuskäänteessä on ollut puolueen pitkäaikaisen taustavaikuttajan, Suomen Uutisten päätoimittajan Matias Turkkilan siirtyminen elokuussa puheenjohtaja Riikka Purran viestinnästä vastaavaksi erityisavustajaksi.

– Sen jälkeen perussuomalaiset ovat edenneet maahanmuuttokriittisellä polulla entisestään, ja se tuntuu houkuttelevan äänestäjiä, toimittaja Antonia Berg arvioi.

Kesän jälkeen varapuheenjohtaja Keskisarja ja muut puolueen jäsenet puheillaan ja kuvillaan ovat aiheuttaneet suurempia ja pienempiä rasismikohuja.

– Keskisarja on ollut A-studiossa puhumassa ja on ollut silmienvääntelykohua. Vaikka perussuomalaisten toiminta tuskin on ollut kaikilta osin suunniteltua, niin joka tapauksessa kannatus on noussut, toimittaja Maria Nykänen sanoo.

Poltiikan toimittajat keskustelivat perussuomalaisten lisäksi muun muassa edessä olevasta politiikan vuodesta ja Suomen valtionjohdon reaktioista Yhdysvaltojen viimeaikaiseen toimintaan. Katso koko keskustelu oheiselta videolta.