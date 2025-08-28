Keskisarjan salaliittopuheet pysäyttivät Ylen suorassa lähetyksessä: "Asiatonta"

Perussuomalaisten varapuheenjohtaja puhui Ylen A-studiossa "heikkolaatuisista tulokkaista" ja osoitti viestinsä "väestönvaihtajille".

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra maalasi maahanmuuton seuraukset Suomelle poikkeuksellisen negatiivisiksi tiistaina eduskuntaryhmälleen pitämässä puheessa. Purran mukaan lisääntyvä maahanmuutto nielee palvelut suomalaisilta ja ajaa Suomen konkurssiin.

– Väestön vaihtuminen on hyvinvointiyhteiskunnan loppu, suomalaisen yhteiskunnan loppu, Purra näki puheessaan.

Purran huomiota herättänyt lausunto oli johdantona eilisillan Ylen A-studioon, jossa läsnä olivat perussuomalaisten varapuheenjohtaja Teemu Keskisarja, vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta ja kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma.

Vihreiden Virta puuttui heti tuoreeltaan lähetyksessä Purran puheisiin väestön vaihtumisesta.

– Surullista kyllä, jälleen nostetaan sellaista termistöä puheisiin, jotka suojelupoliisi on määritellyt äärioikeistolaiseksi salaliittoteoriaksi.

Väestönvaihto on salaliittoteoria, jonka mukaan valkoinen länsimainen väestö pyritään tarkoituksellisesti alistamaan vähemmistöksi ja vähitellen korvaamaan länsimaissa. Muun muassa suojelupoliisi kuvaa teoriaa "olennaiseksi äärioikeistolaisen väkivallan oikeuttamisen perusteeksi viime vuosina".

Uhka "supisuomalaisille"

Keskisarja meni lähetyksessä Purraa pidemmälle. Hän kohdisti viestin suoraan ”väestönvaihtajille”.

– Väestönvaihtajille yksi tärkeä huomautus: Pidot eivät parane väkeä vaihtamalla, pikemminkin päinvastoin. Siivot suomalaiset pidot muuttuvat kehitysmaalaiseksi sikalaksi ja verilöylyksi. Siksi väestönvaihto sapettaa minua ja perussuomalaisia.

Keskisarja korosti näkevänsä kehityksen uhkana "supisuomalaisille".

– Todennäköisesti supisuomalaiset jäävät vihatuksi vähemmistöksi tällä vuosisadalla jo, elleivät kehitysmaalaiset yllättäen rauhoitu ja elätä omaa liikaväestöään.

Suojelupoliisin äärioikeistolaista terrorismia luotaavassa raportissa todetaan muun muassa, että ”äärioikeistolaisessa ideologiassa painottuvat muun muassa rasismi, antisemitismi ja muukalaisvihamielisyys”.

– Äärioikeistolaiset toimijat korostavat vihollisinaan tahoja, joiden he kokevat uhkaavan kansallisvaltion, edustamansa kulttuurin tai valkoisen väestön olemassaoloa.

"Heikkolaatuisia tulokkaita"

Kokoomuksen Kauma sanoutui irti hallituskumppaninsa "rajuilta kuulostavilta" väestönvaihtopuheilta.

– Tietenkään me kokoomuksessa emme ajattele tällä tavalla. Itse ainakin ajattelen, että Riikka Purran ja Keskisarjan puheet on suunnattu heidän omille kannattajilleen. Ne eivät millään tavalla edusta hallituksen kantaa tai puheita.

Keskisarja väitti myös Suomeen tulleen "satojatuhansia heikkolaatuisia tulokkaita".

– Se ei ole pelkästään uhka, se on osittain toteutunut katastrofi. Yhdessä sukupolvessa satojatuhansia enimmäkseen heikkolaatuisia tulokkaita. Saman aikaan supisuomalaisten syntyvyys on romahtanut, Keskisarja sanoi.

Suomeen muutti Tilastokeskuksen mukaan viime vuonna noin 63 000 ihmistä. Suurin ryhmä oli sotaa paenneet ukrainalaiset.

Keskustelua johtanut Ylen Sakari Sirkkanen pyysi Keskisarjaa kertomaan, mitä hän tarkoittaa heikkolaatuisuudella.

– Onko joku meistä neljästä sitä mieltä, että esimerkiksi afrikkalaiset ja lähi-itäläiset ovat koulutuksellisesti, sivistyksellisesti, ammatillisesti samalla tasolla kuin suomalaiset, Keskisarja vastasi.

– Teemu, korkeammalla kuin tämä keskustelu, aivan varmasti, Virta näpäytti.

"Olipahan A-studio"

Silmin nähden Keskisarjan puheista kiihtynyt Virta pyysi myös Kaumaa soittamaan pääministeri Petteri Orpolle ja kysymään, onko "tämä se Suomi, jota me haluamme rakentaa".

– Sinä olet hallituspuolueen varapuheenjohtaja ja sinä voit nauhalta kotona kuunnella, mitä olet nyt täällä mennyt puhumaan. Se ei ole asiallista. Täällä on viitattu suojelupoliisin määrittelemiin salaliittoteorioihin, joilla oikeutetaan väkivaltaa, Virta sanoi Keskisarjalle.

– Tämä puhe, mitä tässä keskustelussa tänään ollaan kuultu, se on pelkästään asiatonta.

Virta kirjoitti lähetyksen jälkeen Threads-palvelussa, että "olipahan A-studio".

– Surulliseksi vetää jos Keskisarjan tänään esittelemä perussuomalaisten arvopohjan on se, jonka kokoomus sallii tässä maassa edistettävän.