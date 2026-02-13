Tuoko ministerivaihto perussuomalaisille lisäpotkua vuoden päästä häämöttäviin vaaleihin? Hyppääkö ministeriautoon aivan uusi nimi vai ministerikonkari? Näitä kysymyksiä pyöriteltiin MTV:n Huomenta Suomen Pöllöraadissa.

Sosiaali- ja terveysminisrin salkku oli tällä hallituskaudella poikkeuksellisen raskas, arvioivat Pöllöraadin jäsenet MTV:n Huomenta Suomessa perjantaina. Kaisa Juuson (ps.) ero olikin siksi tavallaan odotettua, mutta silti hieman yllättävää.

– Viimeinen vuosi kun hallituksella on, niin kyllähän varmaan pahin on jo, hänenkin osaltaan olisi ollut jo ohi tässä asiassa. Että eihän nämä ongelmat ole ohi, mutta varmaan isommat ratkaisut on sinällään kyllä jo mun mielestä tehty, pyörittelee pöllöraatilainen Jouni Kemppainen.

Kemppainen jäi juuri eläkkeelle Maaseudun Tulevaisuuden päätoimittajan tehtävistä.

Kemppaisen mukaan Juuso sai ministerivuosiensa aikana tuta ihmisten pettymyksen etenkin maakunnissa, joissa sairaalaverkkoa on karsittu.

– Juuso sai jatkuvasti MTV:n piirikyselyissä heikoimmat arvosanat ja oletettavasti johtui juuri tästä sairaalaverkkotapauksesta, johon liittyy kaikenlaisia pettymyksiä, MTV Uutisten politiikan toimittaja Juha Kaija säestää.

– Vaikka muutenkin on raskas salkku, niin juuri tässä ajassa erityisen raskas: on sote‑uudistus tehty ja nyt sitä viedään käytäntöön ja on nämä kovat säästötavoitteet, Uuden Suomen päätoimittaja Jenni Tamminen arvioi.

Koko paletti uusiksi?

Pätkäministerinkin tehtävä on siis rankka, mutta Pöllöraati uskoo silti innokkaita perussuomalaisia olevan jonoksi asti. Eduskuntaryhmässä olisi soteosaamista, mutta Arja Juvonen ei tunnu olevan puheenjohtaja Riikka Purran suosiossa.

Pöllöraadilla olikin esittää useita vaihtoehtoja perussuomalaisille.

Moni uskoo, että nykyisiä ministereitä kierrätetään. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne tuurasi jo Mari Rantasen sairauslomalla sisäministerinä, ja hän kuuluu Purran luotettuihin.

– Tai sitten vaikka Wille Rydman, jolla on ministerin kokemusta ja on kaikenlaisissa liemissä ollut keitettynä, Juha Kaija muistuttaa.

Elinkeinoministerinä vaalikauden puoliväliin asti toimineelle Rydmanille voisi olla paikka myös Ranteen tilalle liikenne- ja viestintäministeriössä, jos puolue aloittaa kierrätyksen.

Jenni Tamminen ja Jouni Kemppainen nostavat esiin puolueen nousevan kyvyn Joakim Vigeliuksen. Nuori kansanedustaja on pitänyt meteliä muun muassa Tampereen demarijohtoisen valtuuston päätöksistä.

Ministerivalinnat ovat kuitenkin myös aluepolitiikkaa, ja perussuomalaiset pyrkii kynsin hampain pitämään asemansa myös Pohjois-Suomessa vuoden päästä pidettävissä eduskuntavaaleissa.

– Tällaista kun rupeaa miettimään, niin voi ajatella, että onko sillä enää tässä vaiheessa väliä, mutta sillä voi juuri nyt olla väliä, koska ne vaalit on tulossa ja halutaan maakuntia ottaa huomioon, Tamminen muistuttaa.

Kaisa Juuso on pohjoisesta, ja sieltä Tamminen nostaa esiin Jenna Simulan, joka on nyt puolueen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja.

– Miksei semmoistakin voisi ajatella, että nousisiko hän vaikka ryhmäjohtoon ja Jani Mäkelä ryhmäjohtajana ministeriksi, Tamminen kysyy.

Pöllöraadin arviona nyt tehtävään halutaan ministeri, joka ei ainakaan aiheuta mitään ylimääräisiä ongelmia.

– Tässä on vanha sanonta, että aina ei voi onnistua, mutta aina voi epäonnistua, Kemppainen muistuttaa.

Onko sote-alueiden tilanne parantunut tällä hallituskaudella runsaasta kritiikistä huolimatta? Katso arvio jutun videolta.

Lue lisää: