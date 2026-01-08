"Kun kohu oli suurimmillaan, perussuomalaisilla oli mittausjakson parhaat viikot", tutkimusjohtaja sanoo.
SDP jatkaa suosituimpana puolueena 23,9 prosentin kannatuksella, käy ilmi Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta.
Toisena on kokoomus 19,6 prosentilla ja kolmantena perussuomalaiset 15,1 prosentilla.
SDP:n kannatus laski edellismittauksesta 0,8 prosenttiyksiköllä. Kokoomus ja perussuomalaiset taas kasvattivat kumpikin kannatustaan 0,9 prosenttiyksikköä. Kokoomuksen tulos on puolueen paras sitten viime kesäkuun.
Joulukuun mittausajanjaksolle osui hallituksen viimeisin rasismikohu, joka nousi laajasti otsikoihin myös ulkomailla. Kohu ei kuitenkaan vaikuttanut perussuomalaisten kannatukseen laskevasti.
– Kun kohu oli suurimmillaan, perussuomalaisilla oli mittausjakson parhaat viikot. Vaikutusta on kuitenkin vaikea arvioida, sillä sen jälkeen kannatus on tullut vähän alaspäin, Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja kommentoi Ylelle.
Hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus koheni hieman edellismittauksesta. Pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituksen kannatus on nyt 41,0 prosenttia.
Taloustutkimus toteutti mittauksen tietokoneavusteisina puhelinhaastatteluina ja nettipaneelissa 8.12.2025–2.1.2026. Mittausta varten haastateltiin päälle 2 000:ta ihmistä, joista puoluekantansa kertoi hieman alle 1 600. Mittauksen virhemarginaali on suurimmillaan 2,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.