Perussuomalaisten Kaisa Juuso ajautui ministerinä kohusta toiseen, kirjoittaa yhteiskuntatoimituksen päällikkö Jaakko Loikkanen.

Sosiaali- ja terveysministerinä Kaisa Juuso tuntui olevan jatkuvasti sanasodassa jonkun kanssa: milloin eduskunnan kyselytunnilla tai välikysymyskeskustelussa opposition kanssa, milloin eduskunnan käytävillä, milloin kotikulmillaan Torniossa.

Jatkuvien säästöpaineiden vuoksi sote-ministerin pesti olisi ollut vaikea kenelle tahansa.

Juusolla tuntui kuitenkin olleen ajoittain suuria vaikeuksia pysyä kartalla oman toimialansa asioista, ja välillä hän yllätti lausunnoillaan pahanpäiväisesti niin oman puolueensa kuin hallituskumppanit.

Hankaluudet näkyivät myös perussuomalaisten kenttäväen mielipiteissä: MTV Uutisten kyselyssä Juuso sai perussuomalaisista ministereistä heikoimman arvion.