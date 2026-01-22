Yhdysvaltain presidentti Trump kertoi keskiviikkona puhuneensa Naton pääsihteerin kanssa ratkaisumallista Grönlannin ja arktisen alueen suhteen ja veti pois tulliuhkauksensa.

EU:n johtajien epävirallinen huippukokous aiotaan järjestää tänään Brysselissä siitä huolimatta, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump veti keskiviikkoiltana aiemman tulliuhkauksensa pois.

Asiasta kertovat viranomaislähteet yhdysvaltalaismedia Politicolle.

Kokouksessa on määrä keskustella transatlanttisista suhteista ja Grönlannin tilanteesta.

Kokouksen alkuperäisenä ajatuksena oli keskustella muun muassa siitä, mikä on EU:n vastaus Trumpin tulliuhkailuihin ja Grönlanti-puheisiin. Trump uhkasi tulleilla eurooppalaisia Nato-maita, jotka lähettivät tammikuussa joukkojaan Grönlantiin.

Asetelmat muuttuivat keskiviikkoiltana, kun Trump kertoi puhuneensa Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa alustavasta ratkaisumallista Grönlannin ja arktisen alueen suhteen ja veti pois tulliuhkauksensa. Trump sanoi myös, ettei Yhdysvallat aio käyttää sotilaallista voimaa Grönlannin haltuun ottamiseksi.