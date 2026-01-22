EU-johtajilla ylimääräinen Grönlanti-kokous | MTV Uutiset
Politico: EU-johtajien huippukokous edelleen toteutumassa Trumpin vedettyä pois tulliuhkauksensa
Kokouksessa on määrä keskustella transatlanttisista suhteista ja Grönlannin tilanteesta.
Yhdysvaltain presidentti Trump kertoi keskiviikkona puhuneensa Naton pääsihteerin kanssa ratkaisumallista Grönlannin ja arktisen alueen suhteen ja veti pois tulliuhkauksensa.
EU:n johtajien epävirallinen huippukokous aiotaan järjestää tänään Brysselissä siitä huolimatta, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump veti keskiviikkoiltana aiemman tulliuhkauksensa pois.
Asiasta kertovat viranomaislähteet yhdysvaltalaismedia Politicolle.
Kokouksessa on määrä keskustella transatlanttisista suhteista ja Grönlannin tilanteesta.
Kokouksen alkuperäisenä ajatuksena oli keskustella muun muassa siitä, mikä on EU:n vastaus Trumpin tulliuhkailuihin ja Grönlanti-puheisiin. Trump uhkasi tulleilla eurooppalaisia Nato-maita, jotka lähettivät tammikuussa joukkojaan Grönlantiin.
Asetelmat muuttuivat keskiviikkoiltana, kun Trump kertoi puhuneensa Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa alustavasta ratkaisumallista Grönlannin ja arktisen alueen suhteen ja veti pois tulliuhkauksensa. Trump sanoi myös, ettei Yhdysvallat aio käyttää sotilaallista voimaa Grönlannin haltuun ottamiseksi.
Johtajien illalliskokouksen on määrä alkaa alkuillasta Brysselissä. Suomesta kokoukseen osallistuu pääministeriPetteri Orpo (kok.).
Saksalaisministeri: Odotuksia ei syytä nostaa liian korkealle
Viime päivien neuvotteluissa mukana ollut, Politicolle nimettömänä puhunut EU-viranomainen kuvaili olevansa skeptinen Trumpin julkituloista. Toisen Politicolle puhuneen EU:n viranomaislähteen mukaan Euroopan johtajien on edelleen syytä puhua Grönlannin tilanteesta ja transatlanttisista suhteista, vaikka tulliuhka ei ole ajankohtainen.
Myös Saksan valtiovarainministeri Lars Klingbeil antoi varauksellisia kommentteja Trumpin ulostuloista. Saksalaiskanava ZDF:n haastattelussa hän totesi Rutten ja Trumpin tapaamisesta, että keskustelujen käyminen on hyvä asia, mutta odotuksia ei kannata nostaa korkealle liian aikaisin.
– Meidän on nyt odotettava tietoa siitä, mitä ovat todelliset sopimukset Rutten ja Trumpin välillä, Klingbeil sanoi.
Tanskan ulkoministeri Lars Lökke Rasmussen kuvaili, että Trumpin lupaus keskeyttää kauppasota on positiivinen viesti.
– Päivä päättyi hieman parempana kuin se alkoi, Rasmussen totesi keskiviikkoiltana Tanskan yleisradio DR:lle.
Rasmussenin mukaan tilanne on rauhoittunut hieman, mutta Trumpin toive saada Grönlanti Yhdysvalloille on edelleen olemassa eikä Tanska voi tätä toteuttaa.
Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan komitea kertoi keskiviikkona laittavansa Grönlanti-tilanteen vuoksi jäähylle heinäkuussa sovitun, Yhdysvaltojen kanssa tehdyn kauppasopimuksen käsittelyn. Päätös tehtiin ennen Trumpin ilmoitusta siitä, ettei hän aio toteuttaa tulliuhkaustaan.
Jos Trumpin tulliuhkailu palaa jälleen kuvioihin, EU:n mahdollisiin vastatoimiin voisivat lukeutua muun muassa jo viime vuonna Yhdysvalloille valmistellut 93 miljardin euron tullit, joiden voimaantuloa on kuitenkin lykätty.
Toinen vaihtoehto on niin sanottu "kauppasinko" eli EU:n pakottamisen vastainen työkalu (ACI). Vuonna 2023 käyttöön otetun välineen tarkoituksena on toimia EU:n vastaiskuna, jos jokin tai useampi jäsenvaltio on vaarassa joutua taloudellisen painostuksen kohteeksi.
Välinettä ei ole tähän mennessä kuitenkaan vielä koskaan käytetty, ja aikoinaan se suunniteltiin Kiinaa varten.