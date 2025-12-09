Kolmen lapsensa ja heidän äitinsä taposta epäiltyä 22-vuotiasta miestä vaaditaan vangittavaksi.

Poliisi on jättänyt ennakkoilmoituksen miehen vangitsemisesta Etelä-Savon käräjäoikeuteen. Oikeudessa ei ole vielä tietoa siitä, milloin vangitsemista käsitellään tai mistä rikoksista epäiltynä miestä vaaditaan vangittavaksi.

Poliisi kertoi eilen, että se epäilee 22-vuotiasta miestä neljästä taposta ja törkeästä tuhotyöstä. Mies kiistää rikokset ja sen, että hän olisi sytyttänyt omakotitalon tuleen.

Poliisin käsityksen mukaan uhrit olivat hengissä, kun tulipalo syttyi, eli äiti ja pienet lapset kuolivat tulipalossa.

Tulipalo syttyi itsenäisyyspäiväaamuna Savonlinnan Louhella. Hätäkeskus sai ilmoituksen tulipalosta aamukahdeksan aikaan.

Tulipalo levisi nopeasti ja omakotitalo oli ilmiliekeissä, kun viranomaiset saapuivat paikalle. Palaneesta omakotitalosta löytyi talossa asuneen 20-vuotiaan äidin, 3-vuotiaiden kaksospoikien ja 1-vuotiaan pojan ruumiit.

Miehellä aiempaa rikostaustaa

Neljästä taposta epäillyllä 22-vuotiaalla miehellä on aiempaa rikostaustaa. Hänet on tuomittu muun muassa raiskauksesta ja väkivaltarikoksista.

MTV:n tietojen mukaan 22-vuotias mies on tuomittu puolisonsa pahoinpitelyistä. Väkivallan uhriksi joutunut nainen kuoli lauantain tulipalossa. Pahoinpitelyt ovat tapahtuneet loppuvuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana.

Vuonna 2023 mies tuomittiin raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Rikokset tapahtuivat syyskuussa 2019, jolloin mies oli 16-vuotias.