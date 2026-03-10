Valtakunnansyyttäjä tutkii törkeää raiskausta, josta epäillään noin viisikymppistä poliisimiestä, kertoo Ilta-Sanomat.
Ilta-Sanomien tietojen mukaan poliisin epäillään syyllistyneen raiskaukseen Oulussa joulukuussa poliisien pikkujoulujen jälkeen. Itse teon epäillään tapahtuneen yksityisasunnossa.
IS:n tietojen mukaan poliisi pidätettiin virastaan noin kuukausi tapahtumaillan jälkeen.
Esitutkintaa johtava valtakunnansyyttäjä Tapio Mäkinen vahvistaa lehdelle, että kuvausta vastaava rikos on parasta aikaa tutkinnassa.
Mäkinen on lehden mukaan siinä ymmärryksessä, että rikoksesta epäilty poliisi on tehnyt asiasta niin sanotun vastailmoituksen, eli rikosilmoituksen väärästä ilmiannosta.
Rikoksesta epäilty on työskennellyt poliisina yli 20 vuotta, IS kertoo.
Asiakirjojen perusteella ura on tähän saakka ollut nuhteeton.