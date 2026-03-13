Lohjalla menehtyi viime lokakuussa vastasyntynyt vauva, jonka murhasta syytetyn äidin oikeudenkäynti alkaa tänään.

MTV Uutiset seuraa paikan päällä oikeudenkäyntiä Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa Espoossa. 19-vuotiasta naista syytetään vastasyntyneen vauvansa murhasta.

Vauva syntyi ja kuoli asunnossa perjantai-iltana 17. lokakuuta viime vuonna. Poliisin mukaan nainen ei kohdistanut vauvaan aktiivista väkivaltaa.

– Epäilemme kuitenkin, että äiti on suunnitelmallisesti ja tietoisella toiminnallaan edesauttanut vauvan liian aikaisen syntymän käynnistymisen, ja että hän jätti tarkoituksellisesti ja julmalla tavalla huolehtimatta keskosvauvasta välittömästi syntymän jälkeen, sanoi tutkinnanjohtaja Maria Hietajärvi tiedotteessa helmikuussa.

Poliisin mukaan vauva kuoli vakavan laiminlyönnin vuoksi.

Isä soitti hätäkeskukseen

Hietajärvi sanoi lokakuun lopulla STT:lle, että naisen raskaus oli hyvin pitkällä. Hänen mukaansa on syytä epäillä, että nainen on ollut tietoinen raskaudestaan.

Asunnossa oli tapahtumahetkellä nainen ja tämän puoliso, joka esitutkinnan aikana vahvistui vauvan isäksi. Poliisi selvitti ensin isän osuutta tapahtumiin, mutta hänen ei lopulta epäilty syyllistyneen mihinkään rikokseen.

Poliisi on kertonut, että isä soitti asunnosta hätäkeskukseen. Ensihoito yritti elvyttää vauvaa, mutta turhaan.