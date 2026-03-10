Jyväskyläläinen 43-vuotias mies on vangittu todennäköisin syin epäiltynä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista.
Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi miehen maanantaina. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2020–2021.
Poliisi kertoo tiedotteessa, että miestä epäillään kahdesta törkeästä lapsen raiskauksesta, kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja kahdesta pakottamisesta seksuaaliseen tekoon. Teot ovat olleet erityisen törkeitä, sillä poliisin mukaan lapset ovat tunteneet miehen, johon heillä on muodostunut erityinen riippuvuus- ja luottamussuhde.
Poliisin mukaan epäilty on työskennellyt opettajana, mutta epäillyt rikokset eivät liity hänen työhönsä tai työpaikkaansa. Epäilty on toiminut myös ohjaajana partiossa ja Pelastusarmeijan toiminnassa.
Esitutkinnassa saatujen tietojen perusteella Sisä-Suomen poliisi pitää mahdollisena, että uhreja saattaa olla enemmänkin. Poliisi pyytää mahdollisilta lisäuhreilta yhteydenottoa sähköpostitse osoitteeseen lapsirikostutkinta.jyvaskyla.sisa-suomi@poliisi.fi.