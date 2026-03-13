Kiinassa ratkaistiin lähtöruudut varhain lauantaiaamuna Suomen aikaa ajettavaan F1-kauden ensimmäiseen sprinttiin.
F1-kauden avauskilpailussa Australiassa kaksoisvoiton ottanut Mercedes oli jälleen odotetun ylivoimainen: George Russell nappasi paalupaikan ennen tallikaveriaan Kimi Antonellia.
McLarenin Lando Norris oli kolmas, Ferrarin Lewis Hamilton neljäs, McLarenin Oscar Piastri puolestaan viides ennen Ferrarin Charles Leclerciä.
Valtteri Bottas oli koko aika-ajon hitain kuljettaja. Hänen Cadillac-tallikaverinsa Sergio Pérez jätti koko sprintin aika-ajon väliin polttoainejärjestelmän vian vuoksi.
Bottas jäi aika-ajon ensimmäisen osion jatkopaikasta ja 16. sijasta lähes 2,8 sekuntia.
Aika-ajo sunnuntaina ajettavaan F1-kauden toiseen Grand Prix'hin on ohjelmassa huomisaamuna muutama tunti sprintin jälkeen.
Sprintti GP:n aika-ajo:
1. George Russell 1.31,520
2. Andrea Kimi Antonelli +0.289
3. Lando Norris +0.621
4. Lewis Hamilton +0.641
5. Oscar Piastri +0.704
6. Charles Leclerc +1.008
7. Pierre Gasly +1.368
8. Max Verstappen +1.734
9. Oliver Bearman +1.889
10. Isack Hadjar +2,203
...
19. Valtteri Bottas