Ottelumanipulaatio pitäisi kriminalisoida, urheiluministeri Mika Poutala (kd.) sanoo MTV Uutisille. Hallitus on käynnistänyt selvityksen asiasta.

Ottelumanipulaatio ei nykyisellään ole laissa erikseen kiellettyä. Tilanne muuttunee lähivuosina.

– Tätä pitää ilman muuta kiirehtiä. Tämähän on itse asiassa järkyttävää ja tuli itselleni yllätyksenä vasta ministerinä, ettei tällaista [lakia] ole, liikunta- urheilu- ja nuorisoministeri Mika Poutala sanoo MTV Uutisille.

Ottelu-, tulos- tai kilpailumanipulaatio tarkoittaa urheilukilpailun lopputulokseen vaikuttamista epäasiallisin keinoin, esimerkiksi lahjomalla urheilijoita häviämään, aiheuttamaan erikoistilanteita tai ottamaan keltaisia kortteja.

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä oikeusministeriö selvittävät nyt yhteistyössä, minkälaisia lakimuutoksia tarvitaan manipulaation kitkemiseksi.

Lakimuutoksia ei näillä näkymin ehditä toteuttamaan tällä vaalikaudella, mutta Poutala toivoo selvityksen olevan hyvä pohja asian käsittelylle seuraavissa hallitusneuvotteluissa.

– Tämänhetkinen laki ei mahdollista tekijöiden kiinni saamista ja kunnolla rankaisemista. Se on ongelma tällä hetkellä, Poutala toteaa.

Helsinkiläisjoukkue suljettiin sarjasta

Ottelumanipulaatioepäilyksiä on noussut julkisuuteen vuosien varrella etenkin jalkapallossa.

Viimeksi helmikuussa HBL uutisoi, että Kolmosessa pelaava FC Finnkurd suljettiin sarjasta manipulaatiotapausten takia.

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK kertoo MTV Uutisille saaneensa viime vuonna 106 vihjettä, ilmoitusta tai muuta tietoa epäillystä kilpailumanipulaatiosta. Puolet tapauksista liittyi jalkapalloon.

Urheilukilpailun lopputuloksen vilpillisesti järjestänyt taho voi periaatteessa syyllistyä petosrikokseen.

Jotta manipulaatiosta voisi tulla petostuomio, vedonlyöntiyhtiön pitäisi olla kuitenkin aktiivinen ja nostaa syyte. Näin ei yleisesti tapahdu, sillä manipulaatiota tehdään ulkomaalaisten, yleensä aasialaisten yhtiöiden kautta.

Lahjuksen ottaminen elinkeinotoiminnassa -pykälä taas ei täyty, kun kyseessä on jalkapallon alasarjat, jotka eivät ole elinkeinotoimintaa.

"Yritämme tehdä kaikkemme"

Suomen Palloliitto on useiden muiden urheilujärjestöjen tavoin lobbannut jo vuosia ottelumanipulaation kriminalisoinnin puolesta.

Ottelumanipulaatio ei Palloliiton pääsihteeri Marco Casagranden mukaan ole laaja ongelma suomalaisessa jalkapallossa. Jokainen tapaus on kuitenkin liikaa, varsinkin kun pelissä on lajin uskottavuus.

– Me yritämme tehdä kaikkemme, lisätä valvontaa ja koulutusta, mutta myös kriminalisointi tarvitaan, Casagrande toteaa.

Manipulaation kriminalisoinnilla voisi Casagranden mukaan olla pelotevaikutusta toimijoihin, joita ottelumanipulaatio Suomen jalkapallokentillä voisi kiinnostaa.

Lakiin pitäisi mahdollisesti kirjata pelaajille velvollisuus olla yhteydessä viranomaisiin ottelumanipulaatioon viittaavista yhteydenotoista tai ehdotuksista.

Nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että rahapelien lisenssijärjestelmään siirryttäessä "tehostetaan rahapelitoimialan valvontaa, turvataan valvonnan riittävät resurssit ja estetään tehokkaasti muun muassa rahanpesu ja tulos­manipulaatio".