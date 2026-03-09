Poliisi epäilee, että Korsossa tehdyn epäillyn polttomurhan yrityksen tilasi Marokossa pakoillut mies, joka on tappanut jo 16-vuotiaana.
Poliisi tiedotti tänään, että Vantaan Korsossa joulukuussa tapahtuneessa epäillyssä polttomurhan yrityksessä oli kyse rikollisten nuorilla teettämästä rikoksesta.
Poliisi epäilee kahta 15-vuotiasta murhan yrityksestä asiassa. Se uskoo, että täysi-ikäiset rikolliset pestasivat nuoret tekemään likaisen työn puolestaan, ohjeistamalla nämä tuhopolton sytyttämisessä. Teon motiiviksi epäillään huumevelkoja.
Poliisi epäilee täysi-ikäisen miehen ohjailleen rikoksia ulkomailta käsin.
– Hän on ollut esitutkinnan perusteella toimeksiantaja ja ohjannut käytännössä kaikkea toimintaa. Häntä epäillään useista eri rikoksista, tapauksen tutkinnanjohtaja Markku Juurikkamäki kertoo.
MTV Uutisten tietojen mukaan vuonna 2004 syntynyt mies vangittiin viime viikolla poissaolevana epäiltynä Korsossa tapahtuneen törkeän tuhotyön ja murhan yrityksen lisäksi viime joulukuun ajan tapahtuneesta törkeästä huumausainerikoksesta ja joulukuussa tapahtuneesta törkeästä ryöstöstä.
Nimikkeiden perusteella nämä rikokset voivat liittyä murhan yritystä edeltäneeseen törkeään ryöstöön ja sen jälkeen paljastuneeseen suuren mittakaavan huumekauppaan.