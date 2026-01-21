Jos Eurooppa alkaa puhua Venäjän kanssa Yhdysvaltojen ohi, muodostuu salakavala riski, muistuttaa entinen ulkoministeri Pekka Haavisto Asian ytimessä -ohjelmassa.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on kääntänyt maailman katseet Grönlantiin, mutta Ukrainan rauhanprosessi ei ole sekään täysin pysähtynyt.

Entinen ulkoministeri, kansanedustaja Pekka Haavisto (vihr.) uskoo, että neuvottelut ovat käynnissä taustalla. Eurooppa teki myös oman ratkaisunsa turvaamalla merkittävän rahapotin Ukrainalle seuraavaksi pariksi vuodeksi.

Rauhansopimusta ei kuitenkaan saada aikaiseksi ilman Yhdysvaltojen – ja presidentti Trumpin – huomiota, Haavisto arvioi Asian ytimessä -ohjelmassa.

– Rauhansopimus tarvitsee Yhdysvaltojen tuen ja niin sanotun backstopin, eli jos Venäjän hyökkäys uusiutuisi, Yhdysvallat olisi takaamassa sitä, että sotilaallista ja taloudellista apua annetaan Ukrainalle.

– Jos tämä kortti puuttuu pöydästä, rauhansopimus on erittäin vaikeaa tehdä, koska epäluulo on niin suurta Ukrainan suunnasta Venäjään. Eikä mielestäni Eurooppa pysty tätä aukkoa täyttämään.