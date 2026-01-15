Sauli Niinistö peräänkuuluttaa Euroopan vastuuta Ukraina-neuvotteluissa Asian ytimessä -ohjelmassa.

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Euroopan olisi syytä olla aktiivinen, jotta päätöksenteko ei jäisi vain suurvaltojen varaan.

– Tuntuu kiusalliselta, että me vannomme täällä, että sotarikollisen [Venäjän presidentti Vladimir] Putinin kanssa emme puhua. Mutta sitten menemme kiireen vilkkaan Washingtonin kuulemaan, mitä Trump on puhunut tämän sotarikollisen kanssa.

Niinistön mukaan olisi parempi kuulla suoraan, mistä siellä puhutaan.

Hän pitää kiusallisena myös sitä, että jo talvella 2021–2022 ennen Venäjän suurhyökkäystä Ukrainaan kävivät Yhdysvallat ja Venäjä keskusteluja, jotka koskivat koko Eurooppaa.

– Ei siellä puhuttu pelkästään Ukrainasta, siellä puhuttiin eurooppalaisesta turvarakenteesta. Ja olen aivan varma, että se on myös nyt pöydällä. Sen vuoksi sen pitäisi meitä kovasti kiinnostaa, sanoo Niinistö.

Bloomberg uutisoi keskiviikkona sisäpiirin lähteisiinsä nojaten, että Yhdysvaltojen erikoislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner suunnittelevat matkaa Kremliin jo lähitulevaisuudessa, mahdollisesti tammikuun lopulla.

Lähteiden mukaan vierailulla on tarkoitus edistää rauhansuunnitelmaa Ukrainaan.

Vaikka neuvotteluissa ei ole vielä saavutettu läpimurtoa, kriittiset hetket voivat olla pian lähellä.

– Minulla on se tunne, että Yhdysvallat pääsee Ukrainan kanssa sellaiseen sopimukseen, jonka se tietää käyvän myös Kremlille. Ehkä mutkallisuuksien jälkeen, mutta kuitenkin.

Niinistö toi esiin Asian ytimessä -ohjelmassa painokkaasti Euroopan vastuuta omasta turvallisuudestaan.

– Niin hyvä kuin Naton rooli onkin, se on ollut myös tietyllä tapaa tuhoava siinä mielessä, että kun uusia jäseniä vuosituhannen alussa liittyi, siellä oma puolustus laiminlyötiin.

Niinistö tunnetaan taitavana diplomaattina. Voisiko hän ottaa roolia sillanrakentajana Euroopan ja Venäjän välillä, jos sitä tarjottaisiin?

– Ei minulle sitä kukaan tarjoa, eikä tässä iässä lähde enää uusiin vankkureihin, Niinistö toteaa naurahtaen.

Suurhyökkäyksen alettua neljä vuotta sitten presidentti Niinistö totesi, että pelkoa on ollut vaikea häivyttää. Moni asia on ehtinyt muuttua, ja tuki lännestäkin on ailahtelevampaa kuin kenties koskaan.

Hiipiikö huoli ja pelko omaankin puseroon yön tunteina?

– Huoli kyllä, pelko ei.

