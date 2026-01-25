Jokivirta kehottaa iäkkään lemmikin omistajia esimerkiksi pitämään lemmikin arjesta vointipäiväkirjaa.
– Se auttaa hahmottamaan sitä, että onko tavat tai päivärytmi muuttunut, hän lisää.
Takana jo yksi luopumiskokemus
Häkkisellä on ollut elämässään kaksi villakoiraa, Milli ja tätä vanhempi Nana, joka oli Millin emo.
Nanasta luopuminen syyskuussa 2021 oli Häkkiselle musertava kokemus.
– Sydämestä lähti pala. Oli ihan sydämessä reikä, Häkkinen kuvailee.
Nanan eutanasia eläinlääkärin vastaanotolla. Kuva: Pia Häkkisen kotialbumi
Nyt samat ajatukset palaavat Millin kanssa. Vaikka kokemus on jo kerran eletty, tuleva tuntuu monella tapaa raskaammalta.
– Minä luulen, että se on itsessään helpompaa, mutta sitten kun taloon ei jää enää koiraa, niin se tekee siitä rankempaa. Ei ole enää sitä hännänheiluttajaa kotona.
Eutanasia samalla kaavalla
Häkkisellä on suunnitelma, miten aikoo toteuttaa Millin eutanasian, kun sen aika on. Se menisi mahdollisuuksien mukaan samalla kaavalla kuin Nana-emon eutanasia.
Tuolloin Häkkinen käveli Nana sylissään vielä viimeisen kerran heidän vakiolenkkinsä. Nanan eutanasia toteutettiin eläinlääkärin vastaanotolla, jossa Häkkinen oli itse läsnä alusta loppuun.
Yhden asian hän kuitenkin aikoo tehdä toisin.
– Otan mukaan stetoskoopin, sillä haluan kuulla Millin sydänäänet, että ne hiljenevät, Häkkinen lisää.
Häkkinen toimitti Nanan ruumiin itse tuhkaamoon ja nyt villakoira-aiheinen uurna koristaa Häkkisen olohuonetta. Lisäksi hän teetti Nanan karvasta ja pienestä määrästä tuhkaa surukorun.
Häkkinen on työstänyt suruaan Millistä luopumisesta muun muassa kirjoittamalla koiralleen kirjeen. Voit lukea sen alta. Juttu jatkuu kirjeen alla.
Rakas Milli,
Sinä pieni, vajaa kolmikiloinen ihme. Musta kuin yö, harmaantunut kuin aamun usva. Olet ollut vierelläni niin kauan, että en enää muista aikaa ilman sinua – enkä haluakaan muistaa.
Muistan, kuinka juoksit vinkulelu suussa, silmät loistaen, häntä heiluen. Kuinka jokainen leikki oli seikkailu, jokainen sukka aarre. Sinä olit pieni, mutta täynnä elämää – kuin sydän, joka ei koskaan väsynyt rakastamaan.
Nyt olet rauhallisempi. Katsot maailmaa hiljaa, ymmärtäväisesti. Kuorsaat, kun nukut, ja se ääni on minulle kuin tuutulaulu. Se kertoo, että olet siinä. Että kaikki on hyvin.
Tiedän, että aika kulkee eteenpäin. Että joskus tulee se hetki, jolloin sinun tassusi eivät enää astu viereeni. Mutta vielä ei ole sen aika. Vielä toivon, että olet ilonani hetken – tai toisenkin. Että saan kuulla kuorsauksesi, nähdä katseesi, tuntea läsnäolosi.
Häkkinen seuraa Millin vointia päivittäin.
Kiitos, Milli. Kiitos jokaisesta päivästä, jokaisesta haukahduksesta, jokaisesta hiljaisesta hetkestä. Olen kiitollinen sinusta – nyt ja aina.
Rakkaudella, Muori
Jokivirran mukaan yksi tyypillisimmistä lemmikin luopumiseen liittyvistä tunteista on syyllisyys. Lemmikin omistaja saattaa esimerkiksi pohtia, onko ollut ja tehnyt tarpeeksi.
– Vaikka kuinka oikea-aikaisesti eutanasia tehtäisiin, niin syyllisyys löytää aina tiensä. Se on sellainen asia, jota monen täytyy aika paljon käsitellä, Jokivirta lisää.
