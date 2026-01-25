Rakas Milli,

Sinä pieni, vajaa kolmikiloinen ihme. Musta kuin yö, harmaantunut kuin aamun usva. Olet ollut vierelläni niin kauan, että en enää muista aikaa ilman sinua – enkä haluakaan muistaa.

Muistan, kuinka juoksit vinkulelu suussa, silmät loistaen, häntä heiluen. Kuinka jokainen leikki oli seikkailu, jokainen sukka aarre. Sinä olit pieni, mutta täynnä elämää – kuin sydän, joka ei koskaan väsynyt rakastamaan.

Nyt olet rauhallisempi. Katsot maailmaa hiljaa, ymmärtäväisesti. Kuorsaat, kun nukut, ja se ääni on minulle kuin tuutulaulu. Se kertoo, että olet siinä. Että kaikki on hyvin.

Tiedän, että aika kulkee eteenpäin. Että joskus tulee se hetki, jolloin sinun tassusi eivät enää astu viereeni. Mutta vielä ei ole sen aika. Vielä toivon, että olet ilonani hetken – tai toisenkin. Että saan kuulla kuorsauksesi, nähdä katseesi, tuntea läsnäolosi.

Kiitos, Milli. Kiitos jokaisesta päivästä, jokaisesta haukahduksesta, jokaisesta hiljaisesta hetkestä. Olen kiitollinen sinusta – nyt ja aina.

Rakkaudella,

Muori