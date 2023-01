Näissä tilanteissa lemmikin lopettamista tulee pohtia – "On myös omistajalle todennäköisesti huomattavasti helpompaa"

Lähes jokainen lemmikki kuolee tänä päivänä eläinlääkärin avustamalla eutanasialla. Päätös ei ole omistajalle useinkaan helppo, mutta tavoitteena kuitenkin on, ettei eläin joutuisi kärsimään.

Huomenta Suomessa keskusteltiin siitä, mistä tietää, milloin on aika lopettaa lemmikki.

Mistä tietää, milloin lemmikki pitää lopettaa?

– Loppujen lopuksi se on tietysti omistajan päätös, Kupiainen toteaa.

Lain mukaan eläin on omaisuutta, eikä määrittele esimerkiksi tilannetta, jossa tervettä lemmikkiä ei saisi lopettaa.

– Eläinlääkäri etiikkansa mukaan voi olla lopettamatta tervettä eläintä, mutta loppupeleissä se on omistajan päätös. Laissa määritellään kuitenkin tarkasti, millä keinoilla ja kuka voi minkäkin eläimen lopettaa, Kupiainen kertoo.

Ennakoivaa hoitoa

– Eihän se eläin tiedä päiviensä määrää. Usein sanon omistajille, että jos tiedetään eläimen olevan vaikeasti sairas, emme pysty eläintä parantamaan. Ei ole välttämätöntä odottaa, että omistaja havaitsee eläimen kärsivän. On ihan ok tehdä se päätös siinä vaiheessa, kun eläin voi vielä hyvin, joka on myös omistajalle todennäköisesti huomattavasti helpompaa, Kupiainen toteaa.