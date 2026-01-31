Lemmikin kuolemaan liittyvä suru ei ala vasta sen viimeisestä hetkestä. Se voi kulkea mukana pitkään jo ennen lemmikin kuolemaa ja jatkua vielä vuosia kuoleman jälkeen. Eläindoulan mukaan lemmikkisuru on yhä aliarvostettua, ja siksi läheisten pienillä teoilla voi olla suuri merkitys.

Lemmikki on monelle perheenjäsen ja läheinen kumppani arjessa. Silti sen menettämiseen liittyvä suru jää usein sivuun tai ohitetaan nopeasti. Eläindoula Pia Jokivirran kokemuksen mukaan kyse ei ole siitä, etteivät ihmiset tuntisi surua, vaan siitä, ettei sille aina ole tilaa.

Suru alkaa jo ennen kuolemaa

Jokivirran mukaan monelle raskainta ei ole vain itse luopumisen hetki, vaan myös sitä edeltävä aika. Eläimen ikääntyminen, sairaudet ja epävarmuus tulevasta voivat herättää voimakasta etukäteissurua, jota ei aina tunnisteta.

– Etukäteissuru voi olla itse asiassa aika kauankin ennen sitä viimeistä hetkeä, Jokivirta selventää.

Hän toivoisi, että eläimen elämänkaaresta puhuttaisiin avoimemmin jo silloin, kun lemmikki tulee perheeseen. Kuolema on väistämätön osa yhteistä matkaa, mutta ajatus on monelle liian raskas.

– Siinä hetkessä, kun eläin otetaan perheenjäseneksi ja ystäväksi, niin me tiedetään jo siinä hetkessä, että tulee myös se aika, kun me joudutaan siitä luopumaan.

Etukäteissuru voi näyttäytyä pelkona, huolena ja jatkuvana varautumisena pahimpaan. Eläindoulan mukaan tunnetta ei kannata kieltää, eikä sen kanssa myöskään pitäisi jäädä yksin. Sitä voidaan käsitellä esimerkiksi eläindoulan vastaanotolla.

Lemmikkisuru jää usein liian pieneksi muiden silmissä

Vaikka lemmikit ovat monille äärimmäisen tärkeitä, niiden menettämistä ei aina pidetä "oikeana" suruna. Jokivirran mukaan asenteet ovat viime vuosina muuttuneet, mutta hitaasti.

– Mielestäni se on vähän häipynyt tässä viimeisen parin vuoden aikana, mutta on meillä vielä tosi paljon sen asian kanssa tekemistä.

Usein sureva huomaa, että myötätuntoa kyllä ilmaistaan, mutta vain hetken. Surun odotetaan väistyvän nopeasti.

– Monesti on niin, että se uskalletaan sanoa ja ehkä jopa uskalletaan ottaa osaa, mutta sitten se aikaikkuna on vielä aika lyhyt.

Jokivirran mukaan ihmiset pystyvät usein käsittelemään suruaan. Haaste on siinä, ettei siitä puhuta ääneen tai siitä ei osata kysyä.

– Se, että siitä oikeasti uskallettaisiin kunnolla puhua ääneen tai, että me läheisenä uskallettaisiin ottaa asia surevan kanssa puheeksi, niin siinä meillä on vielä aika paljon tekemistä, Jokivirta summaa.

Pienikin ele voi jäädä mieleen vuosiksi

Läheisen tukeminen ei eläindoulan mukaan vaadi oikeita sanoja tai suuria tekoja. Tärkeintä on, että suru huomataan.

– Yleensä sille surevalle on vaan tärkeää, että jollakin tavalla huomioidaan.

Tuki voi olla viesti, kysymys tai yksinkertainen läsnäolo. Jokivirta muistuttaa, että juuri pienet eleet voivat kantaa pitkälle.

– Todella pienet teot sureva voi muistaa vielä vuosienkin päästä, että se oli se juttu, mikä auttoi sen päivän eteenpäin, hän kannustaa.

Lemmikin menettänyt ei välttämättä itse jaksa tai osaa avata suruaan. Siksi läheisen aloite voi olla ratkaiseva. Se ei poista surua, mutta voi tehdä siitä hieman kevyemmän kantaa.