Lemmikin eutanasia on kova paikka – nämä asiat omistajan on hyvä tietää: "Eläimen loppu on hyvä ja menee kauniisti"

Koska muutokset eläimen terveydessä tapahtuvat usein vähitellen, omistajan voi olla vaikea tietää, milloin on oikea aika luopua lemmikistä. Eläinlääkäristä onkin apua lemmikin elämänlaadun arvioimisessa.

– Eläinlääkäri näkee eläintä harvemmin kuin omistaja, joten eron voinnissa saattaa huomata helpommin. Omistajan voi olla vaikeaa havaita vaivat, kun eläimen näkee joka päivä ja muutokset tapahtuvat pikkuhiljaa. Eläinlääkäri osaa myös kertoa omistajalle eläimen sairaudesta ja siitä, millaisen olon se eläimelle mahdollisesti aiheuttaa, eläinlääkäriverkosto Evidensian eläinlääkäri ja klinikan johtaja Anna Pasanen Eläinklinikka Nekalasta kertoo tiedotteessa.

Pasasen mukaan kaikkiin yksilöihin sopivia kriteerejä siitä, milloin on oikea aika luopua lemmikistä, on vaikea määritellä. Oleellista on pohtia, milloin lemmikin kärsimys, kipu ja sairaus vaikuttavat sen elämänlaatuun liian paljon. Elämänlaadusta eivät kuitenkaan kerro pelkkä ruokahalu, kyky juoda tai liikkua tarpeilleen. Lemmikin pitää pystyä liikkumaan ilman kärsimystä ja tekemään tavallisia lemmikille kuuluvia asioita. Eläin ei aina näytä kipuaan ulospäin.

– Miellyttämisenhaluinen lemmikki heiluttaa häntää ja yrittää noudattaa omistajansa käskyjä koviakin kipuja tuntiessaan. Eläinlääkärille on yksi vaativimmista hetkistä, ellei se vaativin, kun joutuu kertomaan, että nyt on aika luopua lemmikistä, Pasanen sanoo.

Lemmikin eutanasia – miten riipaiseva tilanne etenee? Omistajat saavat hyvästellä lemmikkinsä rauhallisessa tilassa. Jos eutanasian tarve tulee äkillisesti, aika eläinlääkäriasemalle pyritään järjestämään mahdollisimman nopeasti, Evidensia kertoo tiedotteessaan. Eutanasiassa lemmikki saa rauhoittavan pistoksen. Etutassusta ajellaan hieman karvaa, ja lemmikille laitetaan verisuonikanyyli, ja annostellaan yliannos nukutusainetta: lemmikki nukahtaa ja sen elintoiminnot lakkaavat. Lääkkeiden vaikutus on nopea, ja toimenpide on ohi alle puolessa tunnissa. Omistajan on tärkeä tietää, että eutanasia on eläimelle täysin kivuton ensimmäisen rauhoituspistoksen jälkeen. Lemmikin sydän ja keuhkot kuunnellaan, ja eläin todetaan kuolleeksi, kun elintoiminnot ovat pysähtyneet. Omistaja voi vielä viettää hetken lemmikkinsä kanssa hyvästellen sen. Vaikka omistajan ei ole pakko olla läsnä eutanasian hetkellä, esimerkiksi Omaeläinklinikan eläinlääkäri Jutta Paimio kirjoittaa artikkelissaan, että eläimen oloa usein helpottaa, kun se saa nukahtaessaan olla tuttujen ihmisten seurassa. Kuoleman jälkeen lemmikin voi tuhkata tai haudata. Lue lisää lemmikin tuhkauksesta: MTV vieraili paikassa, jonne monen lemmikin matka päättyy Olemme myös kertoneet, millaista on lemmikkien hautausmaalla, jossa "kynttilöitä on palamassa aina, kesät ja talvet".

Päätös eutanasiasta on omistajan, mutta poikkeuksia on

Evidensian tiedotteessa huomautetaan, että vaikka omistaja saa yleensä päättää, milloin eutanasiaan päädytään, poikkeuksia ovat tilanteet, joissa eläinlääkäri voi selvästi todeta, ettei lemmikin riittävää elämänlaatua voida ylläpitää esimerkiksi lääkkeiden avulla eikä parantavaa hoitoa ole. Tällaisessa tapauksessa eläimen kärsimys on jo niin suurta, ettei sitä voida pitää hengissä eläinsuojelullisista syistä.

Eläinlääkärin tehtävä on kertoa omistajalle lemmikin terveystilanteesta, tarjota tietoa sekä tukea päätöksessä. Kun päätös eutanasiasta on tehty, moni omistaja kaipaa vielä jotain päiviä lemmikin hyvästelyyn. Jotkut taas haluavat eutanasian heti, sillä tilanteen pitkittäminen voi tuntua liian vaikealta.

Omistaja voi eutanasian hetkellä jäädä pohtimaan, mitä olisi voinut tehdä enemmän. Olisiko oireet voinut havaita aiemmin? Onko itse tehnyt jotain väärin?

– Eläinlääkärin ammattitaitoon kuuluu se, että pystymme keskustelemaan tilanteesta. Elämä on arvaamatonta ja kaikkea ei voi ennakoida. Paljon tapahtuu sattumien kautta. Elämänkaareen kuuluu sekä syntyminen että kuoleminen sairastumisineen. Ihmisen ei pitäisi kantaa liian suurta syyllisyyttä luopumisesta, vaikka se on elämän kokoinen päätös, Pasanen lohduttaa.

Kaunis, kivuton loppu

Lopetustilanteessa lemmikille annetaan lääkkeitä, jotka Pasasen mukaan varmistavat hyvän ja kivuttoman lopun.

– Lääketieteelliseltä kannalta eläimen loppu on hyvä ja menee kauniisti, joten siitä ei tarvitse kantaa huolta. Joskus eläimillä on viimeisten henkäyksien aikana refleksinomaisia liikkeitä tai eläin saattaa värähtää hieman. Niistä ei tarvitse olla huolissaan. Eläin on siinä vaiheessa niin syvästi tiedottomassa tilassa, että ei tunne mitään, eläinlääkäri vakuuttaa.

Tilanne on vaikea myös eläinlääkärille.

– Eläinlääkärinä on koskettavaa nähdä omistajan ja lemmikin ystävyyssuhteen kaikista riipaisevin hetki ja myötäelää ystävän luopumiseen liittyvää tuskaa. Toimenpiteen hetkellä emme voi antaa omien tunteiden viedä. Kun tilanne on ohi, moni meistä menee hetkeksi istumaan jonnekin itsekseen ja vierittää kyyneleet. Meitä on monia, jotka halaamme takahuoneessa toisiamme jälkikäteen, Pasanen sanoo.

Omistajan on tärkeä muistaa, että lemmikin poismenon suremista ei tarvitse hävetä. Olemme aiemmin kertoneet, psykologi Guy Winchistä, jonka mukaan lemmikin kuoleman aiheuttamat akuutin surun oireet kestävät yhdestä kahteen kuukautta. Surun oireilu voi kuitenkin jatkua keskimäärin jopa vuoden. Winchin mukaan lemmikkiä sureva voi surun lisäksi kokea häpeää ja noloutta, koska "kehtaa" surra eläintä. Tämä voi hidastaa toipumista.

