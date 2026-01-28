Vaikka eutanasia tehtäisiin eläimen parhaaksi ja oikeaan aikaan, syyllisyys ja epävarmuus voivat kalvaa lemmikin omistajaa pitkään. Eläindoula kohtaa työssään ihmisiä, jotka pohtivat, olisiko pitänyt toimia toisin.
Eläindoula Pia Jokivirran mukaan lemmikin eutanasiaan liittyvä tunnemyrsky on erityinen, koska eläin on täysin ihmisen vastuulla. Päätös ei synny yhteisymmärryksessä, vaan ihminen joutuu tekemään sen lemmikin puolesta.
– Tunnemyrsky, mitä siihen eutanasiaan liittyy, on eläimen kohdalla ihan tosi erilainen kuin ihmisen kohdalla, koska eläin on täysin sen ihmisen vastuulla, Jokivirta kertoo Asian ytimessä.doc: Hyvästi ystäväni -dokumentissa.
Vastuun ja vallan yhdistelmä voi tehdä päätöksen tekemisestä raskasta. Vaikka eläimen kärsimys olisi ilmeistä ja eutanasia tehtäisiin eläinlääkärin kanssa harkiten, syyllisyys nousee usein esiin jälkikäteen.
Syyllisyys löytää aina tiensä
Jokivirta kertoo, että syyllisyys on yksi yleisimmistä tunteista, joita lemmikkinsä menettäneet kuvaavat. Se ei liity vain itse lopetuspäätökseen, vaan koko yhteiseen elämään eläimen kanssa.