Asian ytimessä.doc: Hyvästi, ystäväni

Pia Häkkisen 16-vuotiaan Milli-koiran elämä on tulossa päätökseen.

Eläindoulan kanssa Pia pohtii, milloin on oikea aika eutanasialle ja miten luopumisesta voi selvitä. Samalla hän palaa muistoihin edellisestä koirastaan Nanasta ja aiemmasta menetyksestä.

21:53

