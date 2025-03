Eläindoula auttaa lemmikin menettänyttä elämässä eteenpäin: "Eläinystävän kuolema on valtava suru ja saatat olla toimintakyvytön"

Eläindoulaksi voi kouluttautua nyt myös Suomessa. Doulan tärkein tehtävä on ymmärtää ja kuunnella lemmikkieläimen menettänyttä. Eläinsuru aiheuttaa yhteiskunnassa yhä eriäviä mielipiteitä.

Heli Mäenpää kutsuu itseään sarjaluopujaksi.



– Se on väistämättä tämän työn raskain osuus. Koko ajan kannan huolta ja tarkkailen heidän terveydentilaansa, Mäenpää sanoo viitaten kymmeneen koiraansa.



Mäenpäällä on Salossa rescuekoirien saatto- ja vanhainkoti Stray Dog Cabaret, jonne hän adoptoi vanhoja, sairaita ja vammaisia koiria, jotka eivät muuten saisi kotia.



– Olen vähän sellainen last hope -pysäkki.



– He elävät täällä perheenjäseninä kodinomaista elämää. Tämä ei ole mikään koiratarha, vaan he ovat perheenjäseniäni yhteisessä kodissa.

Eläindoula tukena kuoleman hetkellä

Heli Mäenpää on yksi Suomen ensimmäiseen eläindoulakoulutukseen osallistuneista.



– Minua pyydettiin luennoimaan pilottikoulutuksen lähipäivään kokemusasiantuntijana elämästä ja kuolemasta vanhenevan koiran kanssa.



– Lupasin perehtyä koulutuksen sisältöön ja kommentoidakin. Se vaikutti niin mielenkiitoiselta, että päätin lähteä siihen itse mukaan.



Eläindoula auttaa, kun lemmikki on sairastunut, vanha tai kuolemassa.

Mäenpää on joutunut hyvästelemään vuosi sitten viiden kuukauden sisällä kolme koiraansa.

– Eläinystävän kuolema on valtava suru ja saatat olla toimintakyvytön. Minulle kaikki tämä on tuttua, koska olen joutunut tekemään sitä paljon.

– Se, mitä koulutuksesta itse sain, oli eväitä käsitellä muiden ihmisten surua ja myös oppia kuuntelemaan ja tukemaan.

Heli Mäenpäällä on suuri perhe. Siihen kuuluu tällä hetkellä kymmenen koiraa. Kuva: Katri Lehtola

Rakkaus eläimiin yhdistävä tekijä

Kun Lohtu-akatemian toimitusjohtaja Jaana Salmi kuuli sanan eläindoulakoulutus, hän halusi ehdottomasti, että koulutus tuodaan Suomeen.

– On hirvittävän paljon ihmisiä, jotka eivät tule kuulluksi surunsa kanssa.



Koulutukset aloitettiin marraskuussa, ja ensimmäisestä erästä valmistui kymmenen eläindoulaa. Koulutus kestää kolmisen kuukautta, mutta edetä voi omaan tahtiin.



– Mukana on henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita eläinmaailmasta, kuten eläintenhoitajia ja esimerkiksi eläinlääkäriasemalta työntekijä. Kaikkia yhdistää eläinrakkaus ja halu auttaa.

Koulutus valmentaa myös kuoleman tunnusmerkkeihin ja eläinystävästä luopumiseen.

– On tullut kommentteja, että älä ota lemmikkiä, jos et osaa siitä luopua.

– Mitä enemmän asiasta puhutaan, sitä paremmin ihmiset kuitenkin ymmärtävät koulutuksen tarpeellisuuden.

Lohtu-akatemian Jaana Salmen mukaan monet jäävät surunsa kanssa yksin menetettyään eläinystävänsä.MTV

"Eläinsurulle ei ole tilaa"

– Se vetää romuksi joka kerta, Heli Mäenpää kuvailee eläinystäviensä kuolemista.



Monelle kissa, koira tai jokin muu eläin on enemmän kuin vain lemmikki. Se on perheenjäsen.



– Sitten kun he kuolevat, heitä myös surraan kuten muita perheenjäseniä.



Tätä surua eivät kaikki välttämättä ymmärrä.



Heli Mäenpään kokemuksen mukaan eläinsurulle ei ole tilaa eikä lupaa.



– Meillä on perheenjäsen, jota koko yhteiskunnan silmissä emme saisi surra, kuten ihmisperheenjäsentä surraan.

– Surun kunnioittaminen ja eläinvainajan kunnioittaminen, se on meillä ihan lapsenkengissä.

