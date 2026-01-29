Eläimen eutanasia on yksi lemmikinomistajan vaikeimmista päätöksistä. Asiantuntijoiden mukaan kyse on kuitenkin ennen kaikkea kivun tunnistamisesta ja vastuullisesta eläinten pidosta.

Eläimen eutanasia on lääketieteellinen toimenpide, jonka tarkoitus on minimoida kärsimys. Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja ja eläinlääkäri Mikko Turku kuvaa, että kyse ei ole äkillisestä tapahtumasta vaan asteittaisesta tajunnan hiipumisesta.

– Eläinten eutanasiassa nukutusaineita annostellaan yliannos. Eli pikkuhiljaa eläimen tajunnan taso vähenee ja sitten lopulta hengitys ja sydän pysähtyvät, Turku avaa Huomenta Suomessa.

Turun mukaan eläimen hyvinvointi on keskiössä koko toimenpiteen ajan. Ympäristö pyritään luomaan mahdollisimman rauhallinen ja mahdolliset kivut lievittyvät lääkityksen avulla.

– Jos on kipuja, niin ne helpottuvat ja lopulta eläin kuolee.

Päätös syntyy harvoin yllättäen

Useimmiten eutanasia ei tule omistajalle täytenä yllätyksenä, vaan päätös kypsyy vähitellen eläimen terveydentilan heikentyessä. Turun mukaan eläinlääkäri ja omistaja käyvät tilanteen läpi yhdessä.

– Aika usein eläimen omistajalla on myös ennakkoon ajatus, että nyt voi olla se hetki. Tilannetta käydään läpi omistajan kanssa ja yhdessä sitten päädytään ratkaisuun.