Eläimen eutanasia on yksi lemmikinomistajan vaikeimmista päätöksistä. Asiantuntijoiden mukaan kyse on kuitenkin ennen kaikkea kivun tunnistamisesta ja vastuullisesta eläinten pidosta.
Eläimen eutanasia on lääketieteellinen toimenpide, jonka tarkoitus on minimoida kärsimys. Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja ja eläinlääkäri Mikko Turku kuvaa, että kyse ei ole äkillisestä tapahtumasta vaan asteittaisesta tajunnan hiipumisesta.
– Eläinten eutanasiassa nukutusaineita annostellaan yliannos. Eli pikkuhiljaa eläimen tajunnan taso vähenee ja sitten lopulta hengitys ja sydän pysähtyvät, Turku avaa Huomenta Suomessa.
Turun mukaan eläimen hyvinvointi on keskiössä koko toimenpiteen ajan. Ympäristö pyritään luomaan mahdollisimman rauhallinen ja mahdolliset kivut lievittyvät lääkityksen avulla.
– Jos on kipuja, niin ne helpottuvat ja lopulta eläin kuolee.
Päätös syntyy harvoin yllättäen
Useimmiten eutanasia ei tule omistajalle täytenä yllätyksenä, vaan päätös kypsyy vähitellen eläimen terveydentilan heikentyessä. Turun mukaan eläinlääkäri ja omistaja käyvät tilanteen läpi yhdessä.
– Aika usein eläimen omistajalla on myös ennakkoon ajatus, että nyt voi olla se hetki. Tilannetta käydään läpi omistajan kanssa ja yhdessä sitten päädytään ratkaisuun.
Koiran kivun voi tunnistaa myös sen muuttuneesta käytöksestä. Lähde: Koiran mieli – tiedettä sarjakuvanaArador Oy / Helena Telkänranta
Joskus tilanne voi kuitenkin paljastua vakavammaksi vasta eläinlääkärikäynnillä, etenkin pitkäaikaissairauksien kohdalla.
– Kun eläinlääkäri ulkopuolisin silmin katsoo sitä tilannetta, tekee tutkimuksia, niin päätyy siihen niin, että nyt tilanne onkin vakavampi kuin mitä ehkä eläimenomistaja itse havainnut.
Satunnaisissa tapauksissa eläimen kärsimys voi olla niin suurta, että eutanasia on ainoa eettinen vaihtoehto.
Kivun lukeminen on opittava taito
Eläinten käyttäytymistieteen tohtori ja tutkimus- ja tiedeviestintä Arador Innovationin johtaja Helena Telkänranta sanoo, että eläimen kivun tunnistaminen ei ole ihmisillä synnynnäinen taito, mutta se on taito, jonka voi opetella.
– Se on taito, jonka pystyy oppimaan. Jotkut omistajat ovat siinä taitavampia kuin toiset, mutta se on sellainen taito, missä on hirveän hyödyllistä kaikkien kehittää, Telkänranta lisää.
Eläimet ilmaisevat kipua lajityypillisillä tavoilla, jotka poikkeavat ihmisen ilmaisusta. Tämä voi tehdä kivun huomaamisesta vaikeaa ilman tietoa.
Koirilla pitkäkestoinen kipu voi näkyä esimerkiksi ilmeissä.
– Koiran kipuilmeessä korvat ovat pitkiä aikoja vinottain sivuviistoon taaksepäin suunnattuna. Luppakorvaisilla sama näkyy korvien tyvissä. Silmissä on tyypillisesti lasittunut tai tuijottava katse, Telkänranta sanoo.
Näistä merkeistä voit tunnistaa koiran kivun. Lähde: Koiran mieli – tiedettä sarjakuvanaArador Oy / Helena Telkänranta
Lisäksi koira saattaa läähättää niin, että suupielet ovat vetäytyneet pitkälle sivulle ja pingottuneet pyöreiksi.
Osa roduista voi näyttää kivusta huolimatta "hymyileviltä", mikä johtaa helposti vääriin tulkintoihin.
– Ei ole harvinaista, että näkee esimerkiksi netissä kuvia, missä koiralla on selkeä kipuilme, mutta, koska ne suupielet kääntyvät pyöreinä ylöspäin, niin siinä on kuvatekstinä, että minun koirani hymyilee aina ja se on onnellinen.
Myös käyttäytymisen muutokset ovat keskeisiä varoitusmerkkejä.
– Yleensä epäsymmetrisyys kävelyssä viittaa siihen, että siellä on kiputila jossain. Samoin, jos koira nousee jäykästi levolta ylös eikä sulavasti.
Matalalla kynnyksellä eläinlääkäriin
Sekä Turku että Telkänranta painottavat, että eläimen kipua ei pidä vähätellä eikä jäädä yksin pohtimaan huoltaan. Yhteys eläinlääkäriin kannattaa ottaa matalalla kynnyksellä.
– Ei kannata jäädä kotiin miettimään sitä, he lisäävät
Tutkimustiedon mukaan eläinten kivun kokemus on voimakkuudeltaan verrattavissa ihmiseen.
– Nykyään tiedetään, että koirien ja kissojen sekä muidenkin nisäkkäiden ja lintujen, jopa kalojen, niin kivun tuntokyky on ihan samaa voimakkuutta kuin ihmiselläkin.
Eutanasia voi olla eläimen kannalta armollisin ja vastuullisin teko.
Katso eläinlääkäri Mikko Turun ja eläinten käyttäytymistieteen tohtori Helena Telkänrannan koko haastattelu artikkelin alussa olevalta videolta!
Asian ytimessä.doc: Hyvästi, ystäväni
Pia Häkkisen 16-vuotiaan Milli-koiran elämä on tulossa päätökseen.
Eläindoulan kanssa Pia pohtii, milloin on oikea aika eutanasialle ja miten luopumisesta voi selvitä. Samalla hän palaa muistoihin edellisestä koirastaan Nanasta ja aiemmasta menetyksestä.
21:53
Dokumentin voi katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.
Pauliina Ainasoja on MTV Uutisten toimittaja, joka työskentelee tällä hetkellä eniten some-tiimissä, eli olet voinut törmätä hänen sisältöihinsä erityisesti TikTokissa ja Instagramissa. Hän tekee juttuja myös MTV Uutisten verkkoon ja Asian ytimessä.doc -dokumentteja.
Pauliinan kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti yhteiskunnalliset sekä ihmisten arkea koskettavat talouskysymykset, mutta hänen työnsä kattaa laajasti erilaisia uutisaiheita. Myös eläimiin liittyvät uutisaiheet ovat hänelle tärkeitä.
Juttuvinkit ja ehdotukset dokumenttiaiheista ovat aina tervetulleita – niitä voi lähettää sähköpostitse.