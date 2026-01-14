Helsingissä viettää kissanpäiviä mahdollisesti maailman vanhin elossa oleva kissa, 31,5-vuotias Jylppy.

Helsingissä eläkepäivistä nauttiva Jylppy-kissa ja etenkin sen omistaja Tiina Korhonen ovat jännittävän päätöksen äärellä.

Jos hyvin käy, heinäkuussa 32 vuotta täyttävä Jylppy saatetaan nimittää virallisesti maailman vanhimmaksi kissaksi.

Edellinen ennätysorganisaatio Guinness World Recordsin tittelin haltija oli brittiläinen kotikissa Flossie. Se ehti täyttää 30 vuotta joulukuussa.

Päätöksen Jylpystä pitäisi tulla maaliskuuhun mennessä.

Jylppy saanut tehdä kissojen juttuja

Jylppy on ollut Korhosella pennusta asti. Se päätyi Korhosen hoiviin, kun hänen kaverinsa kissa sai pentuja 1990-luvulla.

– Se oli silloin sellainen kämmenen kokoinen, Korhonen kuvaa MTV Uutisille.

Kissat elävät keskimäärin 15-vuotiaaksi. Yksi syy Jylpyn pitkään ikään voi Korhosen mukaan olla se, että se on elänyt pääosin onnellisen elämän.

– Näen onnellisena elämänä kissalle sellaisen, että se saa olla ihmisten kanssa mutta tehdä myös kissojen juttuja. Jylppy on aina saanut olla aina mukana ja se on otettu huomioon joka asiassa.

Korhosen mukaan on tärkeää ylipäätään kuunnella, mitä kissa haluaa – ja toimia sen mukaan.

– En tarkoita tietenkään sitä, että mitään hölmöilyä tehdään, mutta kissat aika hyvin osaavat kertoa esimerkiksi sen, minkätyyppinen ruoka niille sopii, mitä ne haluavat tehdä, minkälaisia leikkejä ne haluavat leikkiä tai haluavatko ne ylipäänsä leikkiä.

Kasvojen väritys muuttui kolarissa

Jylpyn elämäntaipaleelle on mahtunut pelottaviakin tilanteita. Pahin hetki oli, kun Korhonen joutui Jylpyn ja perheen toisen kissan Nasun kanssa auto-onnettomuuteen noin 17 vuotta sitten.

Korhonen törmäsi 120 kilometrin tuntivauhdissa Lahden moottoritiellä vastaan tulevaan autoon.

Turvavöissä olleet kissojen kuljetuskopat hajosivat, ja Jylppy ja Nasu päätyivät ulos keskelle moottoritietä.

Molemmilla kissoilla murtuivat naamat ja Jylpyllä tassukin.

Onnettomuuden aiheuttama kasvovamma voi itse asiassa mutkistaa Jylpyn ennätyksen saamista.

Jylpyn ikä pitää todistaa vedenpitävällä tavalla ja naamakarvoituksen värin muuttumisesta pitäisi saada todistus eläinlääkäriltä. Näin monta vuotta myöhemmin se on kuitenkin käytännössä mahdotonta.

Jylpyn ikää on pyritty vahvistamaan muilla tavoin, kuten rokotustodistuksilla.

– Ei ennätyksellä oikeasti ole hirveän isoa merkitystä. Minulle on paljon tärkeämpää se, että Jylppy on tuossa. Se on minulle niin rakas, Korhonen sanoo.

– Mutta tietenkin hivelisi itsetuntoa, jos Suomeen se titteli saattaisi. Totta kai sen haluaisin, hän sanoo ja nauraa.

Unta palloon halki vuorokauden

Iäkäs eläin nauttii nyt rauhallisesta arjesta ja vetää Korhosen mukaan unta palloon lähes halki vuorokauden.

Leikkikin vielä maistuu, vaikka kuluneen vuoden aikana Jylpyn takatassujen lihakset ovat alkaneet hävitä. Lisäksi kuulo on mennyt.

– Mutta edelleen se pystyy hyppimään korkealle ja syö hyvin, eli ei mitään isompaa ongelmaa vielä ole. Eikä toivottavasti tulekaan.

– Jokainen kissanomistaja varmasti sanoo näin omasta kissastaan, mutta hän on tosiaan minun elämäni valo ja toivon, että se valo palaa pitkään.

Juttua korjattu 14.1.2026 kello 18.43. Edellinen maailman vanhin elossa oleva kissa oli brittikissa Flossie, mutta toisin kuin jutussa alun perin sanottiin, se ei elä enää, vaan se kuoli joulukuisen 30-vuotissyntymäpäivänsä jälkeen. Maailman vanhimmaksi elänyt kissa oli puolestaan yhdysvaltalainen Creme Puff, joka syntyi 3. elokuuta 1967 ja eli 6. elokuuta 2005 saakka. Se siis kuoli 38 vuoden ja 3 päivän iässä.