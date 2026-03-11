Euroopan keskuspankki sakottaa Nordea Rahoitus Suomi Oy:tä.
Euroopan keskuspankki (EKP) on määrännyt Nordealle 2,26 miljoonan euron maksun suurten vastuiden säännön rikkomisesta.
EKP:n tiedotteen mukaan yhtiö on raportoinut luottoriskeistään virheellisesti. Yhtiö oli EKP:n mukaan kirjannut vuosien 2021–2024 välillä takauksen alaisia saatavia velallisille takaajien sijaan. Tämä kiellettiin EU:ssa vuonna 2021.
EKP luokittelee rikkomuksen vakavaksi ja katsoo, että se tehtiin vakavan huolimattomuuden seurauksena.
Nordealla on oikeus viedä päätös EU:n tuomioistuimeen.
Asiasta kertoi aiemmin Kauppalehti.