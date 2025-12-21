Lauantaina takaa-ajokisassa kakkoseksi ampumahiihdon maailmancupissa Ranskan Annecyssä sijoittunut Suvi Minkkinen oli pettynyt yhteislähtökisan suoritukseen. Minkkinen oli kisassa lopulta 24:s. Minkkinen kertoi MTV Urheilulle, että viimeinen kisa jätti viikkoon ärsyyntyneen maun.

Pikakisassa ja takaa-ajossa nolla-ammunnat upeasti suorittanut Minkkinen ampui yhteislähtökisassa neljä ohilaukausta. Tämä pudotti hänet minuutin ja 46,2 sekunnin päähän kisan voittaneesta Norjan Maren Kirkeeidesta.

– Huono kisahan se oli. Ykköset joka paikalta, niin ei se sinällään mikään katastrofi ole, mutta ei se tietenkään riitä mihinkään. Fyysisesti oli tänään ihan ok -tuntuista. Eipä sieltä sitten sen enempää ollut tarjolla. Vähän sellainen fiilis, kun jokaisella osa-alueella pikkuisen tulee takkiin, niin se on sitten sijoitus tuollainen näin tiukassa kilpailussa, Minkkinen kertoi.

– Oma fiilis oli se, että tänään oli fyysisesti tämän viikon vahvin fiilis. Ei se sitten tuon parempaan riittänyt, Minkkinen sanoi.

Ruokamyrkytyksestä alkuviikosta kärsinyt Minkkinen otti Annecyssä pikakisasta kuutostilan, takaa-ajosta toisen tilan ja yhteislähtökisasta sijoituksen 24.

– Kyllä nyt tietysti sain tältä viikolta aika paljon enemmän kuin alkuviikon perusteella uskalsin odottaa, mutta mieli kuitenkin aina halajaa jokaisesta kisasta tulosta, niin jäi tästä sellainen ärsyyntynyt maku, Minkkinen totesi.

Seuraavat kilpailut ovat luvassa 9. tammikuuta alkaen Saksan Oberhofissa. Sitä ennen on edessä harjoitusjakso ja joulu menee Italian Anterselvassa, jossa järjestetään myös talviolympialaisten ampumahiihtokilpailut.

– Lepoa tietysti ja tarkoitus saada hyvä harjoitusjakso, että saisi vielä virettä nostatettua kevättä kohti, Minkkinen summasi harjoitusjakson ohjelmaansa.