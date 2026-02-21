Lauri Vuoriselle irtosi Milano-Cortinan olympialaisten miesten maastohiihdon päätösmatkalta, 50 kilometriltä perinteisellä tavalla, sijoitus 27.
– Ihan ok, sanotaanko näin. Ei ehkä ihan niin hyvä kuin tavoittelin, mutta loppua kohden sain poimittua vähän sijoja, niin jäi sillä lailla hyvä fiilis, mies summasi.
Vuorinen hiihti vielä kisan alun hyväksi kuvailemassaan porukassa, jossa vauhtia piisasi. Kyyti oli kuitenkin suomalaiselle liikaa, ja hän hiihti lopulta valtaosan kisasta yksin.
Suomalainen totesi, että porukassa olisi pitänyt pystyä pysymään, ja vaikeaksi meni.
– Hyvin niitä selkiä alkoi kuitenkin tulla vastaan.
Vielä reilussa 41 kilometrissä Vuorinen taittoi kisaa 33:ntena, mutta hän onnistui petraamaan vielä kuusi pykälää.
– Se ei tietenkään kovin ylös riittänyt.
Mies tavoitteli paikkaa 20 parhaan joukossa.
– Siinä mielessä tämä ei ihan ollut sitä, mitä halusin, mutta en minä pettynyt ole.
"Sanottiin, että Iivo on keskeyttänyt"
Vuorinen ei heti tiennyt, että flunssaviruksen aiheuttamista hengitystieoireista tällä viikolla kärsinyt Iivo Niskanen oli keskeyttänyt leikin ennen 15 kilometriä.
– Minä kuulin siitä jossakin takalenkillä joltakin valmentajalta tai huoltomieheltä. Kun itselläni alkoi vähän tökkiä pito takanousuun, kysyin, tökkiikö muilla. Sanottiin vain, että Iivo on keskeyttänyt. Siitä aika pian tajusin, että pitää tulla vaihtamaan sukset itsekin.
Arsi Ruuskanen ylsi uransa parhaalla kansainvälisellä vedolla kisan seitsemänneksi.
Ikimuistoiset kisat
Kisaurakka ohi: Lauri Vuorinen Milano-Cortinan olympialaisten miesten päätösmatkan maalissa.STELLA Pictures
Vuorisen olympialaisten kovimpana noteerauksena oli painelu neljänneksi perinteisen sprintissä viime viikon tiistaina.
Vaikka Vuorinen ja Suomen maajoukkue eivät sitä halunneet, Suomen Hiihtoliitto ja Olympiakomitea jättivät protestin Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n sprinttikilpailun tuomaristolle: FIS myönsi Norjalle poikkeusluvan ennalta kielletyn voitelupadan viemiseen huoltoalueelle informoimatta muita maajoukkueita, minkä lisäksi Yhdysvaltojen maajoukkueen havaittiin tuoneen alueelle kiellettyä nestettä FISin puuttumatta asiaan.
Protesti hylättiin myöhään lähetettynä.
– Kyllähän nämä aika ikimuistoiset kisat ovat. Kaikenlaista tässä on ollut.
– Ihan törkeän pitkän tuntuiset kisat nämä olympialaiset. Tuntuu, että sprintistäkin on kuukausi aikaa, vaikka samoissa kisoissa edelleen ollaan.
Myös neljänneksi sijoittuneessa Suomen viestijoukkueessa sivakoinut Vuorinen pohti, että pariviesti, jossa hän sijoittui Joni Mäen kanssa 11:nneksi, meni pieleen.
– Lisäksi tällaisella sivumatkalla tämmöinen 27:s sija. Vähän jää sellaiset fiilikset, että ei tässä mitään ihmeellistä ole tullut hiihdettyä.
– Täytyy kuitenkin palata vähän ajassa taaksepäin. Neljännet sijat sprintistä ja viestistä ovat aika kovia juttuja, vaikka mitaleita lasketaan ja nelossijat ovat vähän sellaisia, että niistä ei oikein mitään palkintoa saa ja mitään ei jää käteen.
Vuorinen on kokonaisuudessaan kisoihinsa tyytyväinen.
– Ehkä tuli kuitenkin jopa enemmän mitä osasi odottaa.