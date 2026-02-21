Lauri Vuorinen esitti kesken 50 kilometrin kuninkuusmatkan kysymyksen, johon hän sai vastauksena karun tiedon Iivo Niskasesta.

Lauri Vuoriselle irtosi Milano-Cortinan olympialaisten miesten maastohiihdon päätösmatkalta, 50 kilometriltä perinteisellä tavalla, sijoitus 27.

– Ihan ok, sanotaanko näin. Ei ehkä ihan niin hyvä kuin tavoittelin, mutta loppua kohden sain poimittua vähän sijoja, niin jäi sillä lailla hyvä fiilis, mies summasi.

Vuorinen hiihti vielä kisan alun hyväksi kuvailemassaan porukassa, jossa vauhtia piisasi. Kyyti oli kuitenkin suomalaiselle liikaa, ja hän hiihti lopulta valtaosan kisasta yksin.

Suomalainen totesi, että porukassa olisi pitänyt pystyä pysymään, ja vaikeaksi meni.

– Hyvin niitä selkiä alkoi kuitenkin tulla vastaan.

Vielä reilussa 41 kilometrissä Vuorinen taittoi kisaa 33:ntena, mutta hän onnistui petraamaan vielä kuusi pykälää.