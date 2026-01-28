Salon Kiikalassa maaseudulla sijaitsevassa omakotitalossa tapahtui tammikuussa 2024 julma murha.

Uhriksi joutui 41-vuotias perheenisä, joka yllätettiin kesken unien. Taloon tunkeutui neljä miestä, joilla oli mukanaan useita tekovälineitä, muun muassa kaksi ladattua pistoolia, pesäpallomaila, teleskooppipatukka, kirves ja nyrkkirauta.

Hätäkeskus sai tiedon tapahtuneesta 11. tammikuuta ennen iltaseitsemää. Nainen soitti, että Kiikalassa sijaitsevasta omakotitalosta löytyy rautaputkilla hakattu mies ja hänet on viety köytettynä omakotitalon kellariin.

Soittaja oli nainen, joka myöhemmin osoittautui päätekijän ex-vaimoksi. Naista oli pyydetty soittamaan hätäkeskukseen.

Kun poliisit menivät paikalle, talon olohuoneen lattialta löytyi kuollut mies. Talossa ei ollut ketään muita.

– Partiolle kävi heti selväksi, että tässä on kyse henkirikoksesta, koska vainaja oli teipattu. Ruumiissa oli ulkoisia väkivallan merkkejä ja häneltä löytyi ampumisvamma. Hänet oli teipattu jaloistaan, käsistään ja rintakehän ympäriltä hyvinkin voimakkaasti, ainakin kahdella eri tyyppisellä teipillä, rikoskomisario ja jutun tutkinnanjohtajana toiminut Tuomas Kuure kertoo Rikospaikan haastattelussa.

Miehellä oli vammoja kasvojen alueella ja vatsasta löytyi luodin sisäänmenoaukko.

Noin vuorokauden kuluessa poliisilla oli tiedossa henkilöt, jotka tiesivät teosta tai joita oli syytä siitä epäillä.

Päätekijä otti oman poikansa ja sukulaispojat mukaan

Poliisi otti kiinni kahdeksan henkilöä. Kiinniotetut olivat tuttuja tai sukulaisia keskenään. Henkirikoksen tekohetkellä talossa oli neljä miestä.

Päätekijä, tekoaikaan 39-vuotias mies oli ottanut mukaansa Kiikalaan oman parikymppisen poikansa sekä 21- ja 19-vuotiaat veljenpoikansa.

Uhria kohtaan oli käytetty erittäin julmaa ja raakaa väkivaltaa, joka oli jatkunut tunteja.

Vaikka tekijät kiistivät henkirikoksen, poliisi sai vahvaa näyttöä heidän tekemisistään tutkinnan aikana.

Syyttäjä vaati kaikille paikalle olleille neljälle miehelle rangaistusta murhasta.

Kuitenkin vain päätekijä, 41-vuotias Toni Mikael Jaakola, tuomittiin sekä käräjä- että hovioikeudessa murhasta elinkautiseen vankeuteen.

Kolme muuta miestä tuomittiin henkirikokseen liittyen törkeästä pahoinpitelystä. Tekijäkumppaneina he osallistuivat uhrin pahoinpitelyyn, sitomiseen ja huumaamiseen.

20-vuotias Jami Kristian Jaakola sai 3 vuotta 7 kuukautta ehdotonta vankeutta. 22-vuotias Jere Johannes Jaakola 3 vuotta 3 kuukautta ehdotonta vankeutta.

22-vuotias Jiri Rasmus Mikael Vänttinen tuomittiin kolmen vuoden ehdottomaan vankeuteen.

Mikä oli julman kostomurhan motiivi ja miten tekijöiden jäljille päästiin niin nopeasti? Millainen merkitys oli poliisin rekonstruktiolla tutkinnassa?

