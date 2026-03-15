Parhaan elokuvan Oscar-palkinnosta kisaa vuoden 2026 Oscar-gaalassa yhdeksän elokuvaa ja yksi F1-sarjan mainos, kirjoittaa MTV Uutisten kulttuuriin erikoistunut toimittaja Visa Högmander.

On taas se aika vuodesta. Yhdysvaltain elokuva-akatemia palkitsee vuoden 2025 parhaat elokuvat Hollywoodissa ja yksi pääpalkintokategorioista on luonnollisesti paras elokuva.

Ehdolla parhaan elokuvan Oscar-palkinnon saajaksi on kymmenen elokuvaa, joista voittajan äänestävät elokuva-akatemian jäsenet.

Tämän vuoden gaalassa näkökulmasta riippuen pieni tai iso kauneusvirhe on se, että parhaan elokuvan Oscaria tavoittelee itse asiassa yhdeksän elokuvaa – ja yksi mainos.

Tuon Joseph Kosinskin ohjaaman ja Ehren Krugerin käsikirjoittaman mainoksen nimi on F1.

Kyseinen mainos kertoo 30 vuotta aiemmin uransa aloittaneesta ja onnettomuuden vuoksi lopettaneesta lupaavasta formulakuskista, jonka tehtävä on johtaa uuden sukupolven F1-tiimi odotustenvastaiseen voittoon.

Tuotesijoittelua piisaa. Ei vain taustalla vaivihkaa, vaan täysin näkyvästi. Brändejä vilisee kuvissa ja suurimpana yhteistyökumppanina on se ainoa oikea Formula 1 -sarja itse sekä kattojärjestö, kansainvälinen autourheiluliitto FIA.

Hyvin epäuskottavasti etenevässä tarinassa F1-sarjaan kilpakuljettajaksi palaavaa kuusikymppistä veteraanikuskia Sonny Hayesia näyttelee joulukuussa 62 vuotta täyttänyt Brad Pitt. Hänen nuorta ja lahjakasta aisaparia ja tallitoveriaan esittää Damson Idris.

Vai palaisiko reaalimaailmassa 65-vuotias F1-maailmanmestari Damon Hill vielä formulakilparadoille? Tai 57-vuotias Mika Häkkinen? Jos oikein kauniisti pyydettäisiin?

F1-elokuva on tuotesijoittelun kruununjalokivi. Tai oikeastaan se ei ole sitäkään, vaan se on häpeilemättä sitä, mitä sen voi kuvitellakin olevan: pitkän elokuvan mittainen Formula 1 -sarjan mainos.

Tuotesijoittelussa populaarikulttuurissa ei ole mitään uutta. Ohjaaja Kosinskin ja käsikirjoittaja Krugerin edellinen hittiyhteistyö oli vuoden 2022 Top Gun: Maverick.

Kuulostaako kaava tutulta? Brad Pittiä vuotta vanhempi Tom Cruise näyttelee 30 vuotta sitten uransa aloittanutta hävittäjälentäjää, joka johtaa sankarillisesti uuden sukupolven lentäjät mahdottomalta vaikuttavaan voittoon. Elokuva syntyi yhteistyössä USA:n merivoimien kanssa.

Samaa on tehty yli sata vuotta. Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon ja elokuvastudiot ovat tehneet yhteistyötä jo 1920-luvulta asti.

Tuotantoyhtiöt saavat armeijalta kuvauspaikkoja, kalustoa ja henkilöstöä. Armeija saa elokuvista positiivista näkyvyyttä (tuotesijoittelun historiasta voi lukea lisää vaikkapa täältä).

Vuoden 1986 kassamagneetti Top Gun olisi tuskin syntynyt ilman USA:n puolustusministeriön Pentagonin tukea. Elokuvassa näkyvä yksittäinen hävittäjä oli tuplasti arvokkaampi kuin Top Gunin koko tuotantobudjetti.

Vuoden 2023 jättihitti, yhdeksän Oscar-ehdokkuutta saanut ja lähes 1,5 miljardia USA:n dollaria tuottanut Barbie-elokuvakin oli käytännössä Mattel-leluyhtiön parituntinen mainos, joka naamioitiin – taitavasti, toki – feminismin ilotulitukseksi.

Margot Robbien ja Ryan Goslingin tähdittämä elokuva oli niin iso menestys, että Mattel perusti oman elokuvastudion. Tekeillä on jo suurtuotantoja, joissa omat mainospaikkansa saavat sekä He-Man että Matchbox-leikkiautot.

F1-elokuva on räikeä kilvenkiillotus. Draamaelokuva, jossa formulamaailma on siloiteltu, hieno, kimmeltävä ja moderni. On 3D-mallinnoksia, on tiimihenkeä, on jakaumaltaan todella monimuotoista tiimiä naisineen, miehineen ja eri ihonväreineen.

Mutta mitään, mikä ansaitsisi parhaan elokuvan Oscar-ehdokkuuden, ei ole. Pääroolissakin Brad Pitt lähinnä kiillottaa elokuvassa omaa ikääntyvän Hollywood-komistuksen charmikasta ja semirentoa imagoaan.

Kriittistä näkökulmaa ei ole 2,5-tuntiseen mainokseen mahtunut. Esimerkiksi autourheilun ympäristövaikutuksista ei F1-elokuvassa ole tietoakaan.

Yhdysvaltalaismedia New York Timesin mukaan Formula 1 -sarjan kauden 2023 aikana F1-tallit ja -kuljettajat kiersivät maailmaa hurjan paljon: yhdeksässä kuukaudessa 20 maata ja 23 kilpailua.

Lentokilometrejä kertyi suoraan kisapaikasta toiseen tuolla kaudella yli 130 000. Tuo lukema ei ole edes tarpeeksi suuri, koska usein F1-show ei matkusta suoraan kilpailupaikasta toiseen.

130 000 kilometriä riittäisi kolme kertaa maapallon ympäri lentämiseen.

F1-elokuva ei näytä järin hyvältä myöskään sen osalta, että suurin kilpailu ja loppuhuipentuma tapahtuu Arabiemiraattien pääkaupungissa Abu Dhabissa. Myös kuluvan F1-kauden pitäisi päättyä Abu Dhabin osakilpailuun.

FIA on ilmoittanut peruneensa huhtikuulle suunnitellut F1-kilpailut Bahrainissa ja Saudi-Arabiassa Yhdysvaltain ja Israelin Irania vastaan käymän sodan vuoksi.

Iran on tehnyt iskuja Bahrainiin ja Saudi-Arabiaan sekä myös Arabiemiraatteihin ja Qatariin.

Jos F1-elokuva voittaisi parhaan elokuvan Oscarin, se tekisi palkinnot jakavasta Yhdysvaltain elokuva-akatemiasta ison vitsin. Jo pelkkä ehdokkuus parhaan elokuvan palkinnon saajaksi on sitä.

Onneksi asiantuntijoiden ennustuksissa todennäköisimmin parhaan elokuvan Oscar-voittaja on joko Paul Thomas Andersonin ohjaama One Battle After Another tai Ryan Cooglerin Sinners.

Kumpikin elokuvia. Ei mainoksia.