Salossa tapahtui marraskuussa 2018 invalidimurha. 23-vuotias mies ja vasta 15-vuotias teinityttö tappoivat julmasti pyörätuolissa istuneen puolustuskyvyttömän naisen tämän omassa kodissa.

Hätäkeskus sai ilmoituksen 1. marraskuuta 2018, että kerrostaloasunnosta Salon keskustan lähellä kuuluu meteliä.

Poliisit menivät paikalle ja asunnossa oli bileet käynnissä. Poliisi rauhoitti tilanteen ja ohjasi ihmiset ulos. Asuntoon jäi vain sen asukas, vajaa 30-vuotias nainen, joka istui pyörätuolissa, ja hänen poikaystävänsä.

Runsaan tunnin päästä edellisestä ilmoituksesta hätäkeskus sai uuden soiton. Samasta asunnosta kuului taas melua.

– Samassa kerrostalossa asuva henkilö soitti hätäkeskukseen ja ilmoitti, että nyt asunnosta kuului semmoisia ääniä, että paikkoja rikotaan eli kuului tavaroiden kolinaa ja epämääräistä hakkaamisen ääntä, rikoskomisario Jukka Kyynäräinen Lounais-Suomen poliisista kertoo Rikospaikan haastattelussa.

Tekoväline oli yhä kiinni uhrissa

Poliisi meni paikalle jo toistamiseen.

Asunto sijaitsi katutasossa ja poliisipartio näki sisään avoimesta tuuletusikkunasta. Lattialla näkyi valtavasti verta.

Poliisit menivät sorkkaraudan avulla sisään asuntoon, josta löytyi pyörätuolissa istunut nainen kuolleena. Hän makasi lattialla verilammikossa. Naisen rinnassa oli yhä teräase kiinni.

Poliisit olivat tunnistaneet ensimmäisellä käynnillä osan paikalla olleista henkilöistä, joten heitä ryhdyttiin heti etsimään. Jäljistä päätellen oli selvää, että pyörätuolissa istunut kolmekymppinen nainen oli joutunut henkirikoksen uhriksi.

Tutkinnassa tekijöiksi selvisi 23-vuotias mies ja 15-vuotias tyttö. Aluksi he kiistivät olleensa edes paikalla uhrin asunnossa.

Kummallekin tehtiin mielentilatutkimus jo esitutkinnan aikana.

15-vuotias tyttö todettiin alentuneesti syyntakeiseksi. Hänet tuomittiin murhasta, mutta ikänsä vuoksi alentuneesti syyntakeisena nuorena henkilönä. Hänen tuomiokseen tuli yhdeksän vuotta vankeutta.

Tekoaikaan 23-vuotias Harri Mikael Kivelä oli tekoa tehdessään täysissä järjissään. Hänet tuomittiin murhasta elinkautiseen vankeuteen.

Miten teinityttö ja parikymppinen mies kytkettiin rikokseen ja mikä paljasti heidät tekijöiksi? Katso Rikospaikan juttu Salon pyörätuolinaisen murhasta, jossa kerrotaan, miten tapaus tutkittiin ja mitä tutkinnan aikana selvisi.

Rikospaikka keskiviikkona MTV Katsomossa kello 19 alkaen ja MTV3-kanavalla kello 22.35.