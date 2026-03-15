Frederikiltä yllätyspaljastus hänen ja Dannyn väleistä – sotakirveet haudattu: "Ystävyys kukoistaa jälleen"

Frederikin mukaan hän ja Danny ovat "hieromassa rauhanpiippua". – Ajattelin, että jos tuo puujalka-Dannykin sinne menee, niin kyllä sinne voin minäkin mennä. Näin murjaisee iskelmälaulaja Frederik, 81, kysyttäessä, miten hänet saatiin houkuteltua mukaan Farmi Suomi -ohjelmaan. Naljailu ei yllätä, sillä Frederikin ja Dannyn riitaisista väleistä on uutisoitu jo muutaman vuoden ajan. Laulajakaksikon ilmiriidaksi äitynyt eripura sai alkunsa, kun heidän ja Erkki Liikasen syksylle 2024 kaavailtu Retrojengi-kiertue peruuntui. Ilta-Sanomien

mukaan peruuntumisen taustalla oli palkkioonsa tyytymättömän Frederikin vetäytyminen Retrojengi-porukasta.

Nyt sotakirveet on kuitenkin haudattu, Frederik paljastaa MTV Uutisille.

– Olemme hieromassa rauhanpiippua Dannyn kanssa. Lähettelemme joskus viestejä ja toivotamme hyvää vointia toisillemme, Frederik kertoi Farmi Suomi -ohjelman lehdistötilaisuudessa.

– Ystävyys kukoistaa jälleen, hän jatkoi.

Yhteisiä töitäkin on jo suunniteltu. Frederikin mukaan kaksikon olisi tarkoitus tehdä ensi syksynä yhdessä tv-ohjelmaa.

Frederikin mukaan hän ja Danny ovat haudanneet sotakirveet.Matti Matikainen

Frederik selittää lyhyesti omaa puoltaan hänen ja Dannyn eripurasta – vaikkei hän koekaan enää tarpeelliseksi kaivella vanhoja riitoja.

– Jos koet hirveästi vääryyttä ja sinua kustaan silmään, niin kyllähän ihminen ärähtää ja siitä saa sanoa suoraan, jos joku tekee väärin, hän sanoi.

Riidasta huolimatta kaksikolla on hyviä yhteisiä muistoja vuosien varrelta.

– Me olemme Dannyn kanssa tehneet tuhansia tunteja yhdessä. Olemme esiintyneet yhdessä ja tehneet satoja keikkoja. Olemme me jotain hyvääkin saaneet aikaiseksi, muutakin kuin riitaa, Frederik totesi.

Frederik intoutui muistelemaan, miten hänellä, Dannylla ja edesmenneellä Tapani Kansalla oli tapana naljailla toisilleen, kun he keikkailivat yhdessä Finnhittien kuninkaat -kiertueensa merkeissä.

Laulajat muun muassa juonsivat toisensa lavalle erilaisten piikittelyjen säestämänä: milloin Kansa sai kuulla ylinopeussakoistaan, milloin Frederikiä tituleerattiin Suomen Charlie Chapliniksi ja Trumpiksi.

– Se oli sen sydän ja idea. Me haukuimme toisiamme ja kansa nauroi meille. Panimme itseämme halvalla ja sehän on komiikkaa, kun pystyy nauramaan itselleen, Frederik sanoi.

