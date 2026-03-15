Toyotan japanilaiskuljettaja Takamoto Katsuta on lähellä uransa avausvoittoa MM-rallissa, kun Kenian osakilpailua on ajamatta yksi erikoiskoe.
Kenian MM-ralli 12.–15.3.
Sunnuntai: EK:t 17–20 klo 7.00 alkaen
Katsuta on ajanut sunnuntain viisaasti ja suojellut johtoaan. Hyundain Adrien Fourmaux on 42 sekunnin päässä.
Kolmantena turvallisella erolla kaasuttelee Toyotan Sami Pajari. Hänelle palkintosija olisi toinen peräkkäinen Ruotsin MM-rallin kolmospaikan jatkoksi.
Sunnuntaikisassa komennon otti 19. pätkälle kovat pohjat ajanut Toyotan Oliver Solberg. Hän jätti tiimikaveriaan Sebastien Ogieria 4,4 sekuntia ja nousi sunnuntaikisan johtoon 0,8 sekunnin erolla. Kolmantena minikilpailussa on Toyotan (+13,0).