Munuaistauti on yleinen mutta usein pitkään oireeton sairaus, jonka tunnistaminen ajoissa on ratkaisevaa.
Munuaistauti koskettaa jopa puolta miljoonaa suomalaista. Erityisesti riskiryhmissä, kuten diabetesta, verenpainetautia tai sydän- ja verisuonisairauksia sairastavilla, munuaisarvojen tarkistaminen voi olla ratkaisevaa ajoissa.
– Jos kuuluu johonkin riskiryhmään, kannattaa tarkistaa munuaisarvonsa, kertoo Helsingin yliopiston ja HUS:n nefrologian professori Patrik Finne Huomenta Suomen aamussa.
Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högströmin mukaan munuaistauti koskettaa arviolta 7–10 prosenttia väestöstä, mutta moni ei tiedä sairastavansa sitä.
Alkuvaiheessa sairaus ei yleensä oireile, eikä moni siksi osaa sitä epäillä.