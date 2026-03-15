Salakavala sairaus voi edetä vuosia huomaamatta – jopa joka kymmenes suomalainen sairastaa 9:53 Asiantuntijat Patrik Finne ja Sari Högström kertovat, miksi munuaistauti jää usein piiloon ja miten se löydetään ajoissa. Julkaistu 15.03.2026 11:50 Fanni Parma fanni.parma@mtv.fi Munuaistauti on yleinen mutta usein pitkään oireeton sairaus, jonka tunnistaminen ajoissa on ratkaisevaa. Munuaistauti koskettaa jopa puolta miljoonaa suomalaista. Erityisesti riskiryhmissä, kuten diabetesta, verenpainetautia tai sydän- ja verisuonisairauksia sairastavilla, munuaisarvojen tarkistaminen voi olla ratkaisevaa ajoissa. – Jos kuuluu johonkin riskiryhmään, kannattaa tarkistaa munuaisarvonsa, kertoo Helsingin yliopiston ja HUS:n nefrologian professori Patrik Finne Huomenta Suomen aamussa. Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtaja Sari Högströmin mukaan munuaistauti koskettaa arviolta 7–10 prosenttia väestöstä, mutta moni ei tiedä sairastavansa sitä. Lue myös: Erno oli perusterve nuori mies, sitten munuaiset kutistuivat rusinoiksi – kohtalotoverista löytyi rakkaus Alkuvaiheessa sairaus ei yleensä oireile, eikä moni siksi osaa sitä epäillä.

– Se tekee sen, ettei ihminen osaa hakeutua testeihin eikä välttämättä tiedä, mitkä ovat riskitekijöitä munuaistaudille, Högström kertoo.

Hän arvioi, että vasta viime vuosina on havahduttu siihen, kuinka yleinen sairaus on kyseessä.

Finnen mukaan munuaistauti kulkee usein yhdessä diabeteksen ja verenpainetaudin kanssa ja on siksi jäänyt perinteisesti muiden kansantautien varjoon. Lisäksi munuaissairauksien lääkehoito on kehittynyt selkeämmin vasta viime vuosina.

Oireita tulee usein vasta myöhään

Munuaistaudissa haasteellista on se, että varhaisvaiheessa oireita on vähän tai ei lainkaan.

– Varhaisessa vaiheessa voi olla jotakin poikkeavaa, kuten virtsan vaahtoamista, mikä voi olla merkki valkuaisvirtsaisuudesta, mutta muuten ei juuri ole oireita, Finne kertoo.

Kun sairaus etenee, oireina voi esiintyä turvotusta jaloissa tai silmien ympärillä sekä väsymystä. Pidemmälle edenneessä taudissa voi oireena esiintyä pahoinvointia, mutta silloin hoitoon hakeutuminen on Finnen mukaan myöhäistä varhaisen vaiheen mahdollisuuksiin verrattuna.

Högström kertoo nähneensä läheltä tilanteen, jossa ainoa oire oli voimakas väsymys. Munuaistauti löytyi vasta, kun kyse oli jo vajaatoiminnasta.

– Tutkittiin kaikenlaista muuta eikä munuaistautia ollenkaan, kunnes tilanne oli niin paha, että oli munuaisten vajaatoiminta, Högström sanoo.

Lääkekorvausten epätasaisuus

Finnen mukaan munuaistauti ei kuulu diagnoosilistaan, joka oikeuttaisi lääkkeiden erityiskorvauksiin. Se voi johtaa suurempiin omavastuihin ja siihen, että osa jättää lääkkeitä hankkimatta ja käyttämättä, kun niitä ei ole varaa ostaa.

– Tämä on potilaiden yhdenvertaisuuden kannalta huono asia, sanoo Finne.

Högströmin mukaan Munuais- ja maksaliitolle tulee viestejä, joissa taloudellinen tilanne näkyy lääkkeistä säästämisenä ja jopa seurantapuheluihin vastaamatta jättämisenä, koska nekin ovat nykyään liian kalliita.

