Ukraina tarjoaa Persianlahden maille lennokkiosaamistaan osoituksena halukkuudesta auttaa Yhdysvaltoja ja liittolaisia. Trump kuitenkin jatkoi maan kritisointia.
Presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi sunnuntaina, että Ukraina osoittaa halukkuutensa auttaa Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia Lähi-idässä jakamalla omaa lennokkiosaamistaan.
Ukraina odottaa myös saavansa rahaa ja teknologiaa vastineeksi siitä, että se auttaa Lähi-idän maita puolustautumaan iranilaisia itsemurhadrooneja vastaan.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump arvosteli Zelenskyiä lauantaina NBC Newsin haastattelussa ja väitti tämän olevan vaikeampi neuvottelukumppani kuin Venäjän presidentti Vladimir Putin Ukrainan sodan ratkaisemisessa.
Zelenskyi kertoi toimittajille sunnuntaina, että kolme Lähi-itään lähetettyä ryhmää tekee teknisiä arvioita ja esittelee, miten droonien torjuntajärjestelmät toimivat käytännössä.